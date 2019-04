Minimálna suma gastrolístkov sa má pre státisíce zamestnancov zvýšiť na 3,83 eura

dnes 15:16 -

Minimálna suma stravných lístkov pre státisíce zamestnancov sa má zrejme od začiatku júna zvýšiť z 3,60 eura na 3,83 eura. Dôvodom je navrhovaný nárast súm príspevkov na stravné pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste v rámci Slovenska. Suma stravného v prípade pracovnej cesty v dĺžke 5 až 12 hodín má stúpnuť zo súčasných 4,80 eura na 5,10 eura za každý deň, stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín sa má zvýšiť zo 7,10 eura na 7,60 eura a pri pracovnej ceste presahujúcej 18 hodín má ísť o nárast zo súčasných 10,90 eura na 11,60 eura. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, ktoré rezort práce predložil do pripomienkového konania.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí odhaduje, že nárast minimálnej hodnoty gastrolístkov sa môže vzťahovať na zhruba 724 tisíc zamestnancov. Podľa výberovej vzorky, v ktorej sa nachádzalo 780 tisíc zamestnancov, dostávalo stravovacie poukážky v hodnote nižšej ako 3,83 eura približne 259 tisíc zamestnancov, čo je 33,2 % z počtu vo výberovej vzorke. Za minulý rok pritom bolo na Slovensku 2,18 mil. zamestnancov. "Za predpokladu, že z celkového počtu zamestnancov stravovacie poukážky poberá 33,2 % zamestnancov v hodnote nižšej ako 3,93 eura, zvýšenie minimálnej hodnoty stravovacích poukážok môže mať pozitívny vplyv na približne 724 tisíc zamestnancov," uviedlo ministerstvo.

Sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách sa naposledy menili k 1. júnu minulého roka. "V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v zákone o cestovných náhradách, bola splnená podmienka na ich zvýšenie," uviedlo ministerstvo. Vo februári tohto roka totiž mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní na Slovensku oproti januáru minulého roka dosiahol 105,8 %, čo je zvýšenie o 5,8 percentuálneho bodu.