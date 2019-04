Matečná chce, aby v pozemkových úpravách pokračovali aj ďalšie vlády

dnes 14:31 -

Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná chce, aby pozemkové úpravy pokračovali aj pri nasledujúcich vládach a aby sa stali prioritou. Uviedla to na utorkovej tlačovej besede, kde predstavila ich systémové riešenie na Slovensku. Každoročne by mal štát spustiť pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov. Zároveň by úpravy každoročne podporil sumou vo výške 30,8 mil. eur.

"Sceľovanie pozemkov, takzvané pozemkové úpravy, prinesú významné výhody vlastníkom, užívateľom, obciam štátu i krajine. Či už pôjde o zhodnotenie pozemkov vlastníkov, realizovanie investícií, nižších nákladov pre štát pri výstavbe infraštruktúry alebo zlepšenie ochrany prírody a udržanie vody v krajine," uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Návrh podľa nej predložia do ďalšieho pripomienkového procesu.

"Pozemkové úpravy nemajú ambíciu len usporiadať to rozdrobené pozemkové vlastníctvo na Slovensku, ale ich druhá ambícia je tá krajinotvorná," uviedol predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR Vladimír Uhlík. Podľa neho majú ambíciu cez návrhy v pozemkových úpravách priniesť do krajiny tie prvky, ktoré v nej v minulosti boli. Aby sa ochránila pôda pred eróziou a krajina pred povodňami.

Ministerka Gabriela Matečná na tlačovej besede predstavila kritériá výberu katastrálnych území, ktoré budú vplývať na poradie realizovania pozemkových úprav. Sú nimi tzv. vlastnícke kritériá, ako sú počet parciel na jedného vlastníka, počet vlastníkov na parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na hektár, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej výroby, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr a podiel lesných pozemkov v katastrálnom území.

Medzi tzv. užívacie kritériá v katastrálnom území patria priemerné počty žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie, počty mladých farmárov, podiely výmery podnájomných pozemkov a podiely tzv. bielych plôch. Sú to také plochy, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako poľnohospodárska pôda, no v súčastnosti tam je les. Medzi mimorezortné kritériá patria podpora najmenej rozvinutých okresov, podpora plánovaného budovania infraštruktúry, podpora nakladania s vodou v prírode a ochrana prírody či podpora strategických investícií a priemyselných parkov.

Matečná vláde navrhne viacero opatrení. Využité budu nielen kapacity odborníkov v pozemkových úpravách, ale posilnená bude aj štátna správa. Obce a okresné úrady a ich pozemkové a lesné odbory majú mať kľúčovú úlohu pri realizácii pozemkových úprav v ich katastrálnych územiach.