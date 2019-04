Sú obchodné rokovania medzi USA a Čínou skutočne pozitívnym signálom pre globálne trhy?

Zdroj: fidelity

Foto: getty images

dnes 12:41 -

Niet pochýb o tom, že symbolické rozmrazovanie obchodných vzťahov medzi USA a Čínou môže byť pozitívne pre sentiment trhov ako aj globálnej ekonomiky. Je však vhodné vsadiť tento moment do dlhodobej perspektívy.

Za prvé: trhy väčšiny druhov aktív už od začiatku tohto roka citeľne rástli. Dôvodom bolo presvedčenie, že slabšie ekonomické dáta utlmia tempo uťahovania monetárnych politík. V tomto zmysle bol rast ťahaný tak technickými faktormi, ako aj fundamentami.

Za druhé: dalo by sa povedať, že obchodné rokovania medzi USA a Čínou sú viac záležitosťou domácej politiky ako ekonomiky. Keď sa pozrieme na negatívne predikcie možného ekonomického dopadu súčasných ciel, vidíme, že v kontexte veľkosti oboch ekonomík je len veľmi malý. Rovnaký je aj dopad na globálny obchod aj obchodnú výmenu medzi oboma krajinami.

Áno, je tu samozrejme potenciál ďalšej eskalácie napätia, ktorá by mohla čísla zhoršiť, no politická realita nám môže naznačiť ako ďaleko by boli obe krajiny pri obchodnom spore ochotné zájsť. Do akého bodu stojí ešte obhajovanie domácich záujmov v očiach voličov za ekonomické náklady, ktoré to vyvoláva?

Dostáva nás to pravdepodobne k najdôležitejšiemu bodu. V nadchádzajúcom cykle bude, najmä na západe, primárnym záujmom vlád domáca politika, a to aj na úrok obchodu. Podpora sa bude vzťahovať najmä na odvetvia a tie časti ekonomiky, ktoré pocitovo zaostávajú.

Vlády sa budú zameriavať na infraštruktúrne výdavky a iné fiškálne opatrenia, ktoré prevezmú opraty v podpore ekonomiky od monetárnej politiky. Bude to mať významný dopyt na strednodobý výhľad rastu a inflácie. Môže to preto znamenať, že súčasný optimizmus spojený so zastavením sprísňovania monetárnej politiky bude mať len krátke trvanie.

Uvoľnenie napätia medzi USA a Čínou v oblasti globálneho obchodu je určite vítané, no investori by mu nemali dávať v kontexte budúceho vývoja trhov príliš veľkú váhu.

Autorom je Paras Anand, riaditeľ Asset managementu Fidelity International pre región Ázie a Pacifiku