Nemecká vláda neplánuje podporiť ekonomiku balíkom stimulov

Nemecká vláda nevidí dôvod na prípravu balíka stimulov s cieľom oživiť spomaľujúcu sa ekonomiku. Uviedol to hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.

Podľa Seiberta vláda má solídnu rozpočtovú politiku, ktorú navyše kombinuje s postupným zvyšovaním investícií. To by v nasledujúcich rokoch malo vytvoriť základ pre postupné zrýchľovanie rastu. Reagoval tak na názory niektorých poslancov, že vláda by mala zvážiť balíček stimulov na zvrátenie súčasného spomaľovania rastu nemeckej ekonomiky.

Podľa informácií z minulého týždňa by ministerstvo hospodárstva malo v stredu 17. apríla zverejniť nový odhad rastu ekonomiky v tomto roku. Očakáva sa, že prognózu tohtoročného rastu zhorší na 0,5 %. Ešte v januári vláda očakávala rast na úrovni 1 %. Vedúce ekonomické inštitúty najnovšie odhadujú tohtoročný rast hospodárstva na úrovni 0,8 %.

So slabším tohtoročným rastom ekonomiky, než sa pôvodne čakalo, počíta aj nemecká centrálna banka. Jej šéf Jens Weidmann minulý týždeň pripustil, že odhad z decembra na úrovni 1,6 % sa nenaplní a do veľkej miery reálna je nová prognóza MMF na úrovni 0,8 %. Navyše, ako dodal, posledné údaje z ekonomiky signalizujú, že ani tento odhad sa nemusí naplniť a rast nemeckej ekonomiky môže byť ešte o niečo slabší.