Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 71,40 USD/barel

dnes 8:16 -

Nálady na trhoch koncom minulého týždňa do veľkej miery ovplyvňovala situácia v Líbyi, kde veliteľ takzvanej Líbyjskej národnej armády Chalífa Haftar začal ofenzívu s cieľom dostať pod kontrolu hlavné mesto Tripolis. V reakcii na najnovšiu situáciu šéf líbyjskej ropnej spoločnosti NOC v piatok (12. 4.) varoval, že nové boje môžu zastaviť produkciu ropy v krajine.



Na druhej strane, cez víkend sa objavili signály z Ruska, že štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Moskva by v prípade pokračujúcich výpadkov na trhu mohli ísť po júnovom zasadnutí OPEC s produkciou nahor. Ako v sobotu povedal ruský minister financií Anton Siluanov, Rusko a OPEC by sa nakoniec mohli dohodnúť, že ťažbu zvýšia s cieľom získať väčší podiel na ropnom trhu na úkor USA. To však bude znamenať pokles cien ropy, ktoré by mohli klesnúť až na úroveň 40 USD za barel (159 litrov).



Ďalším faktorom, ktorý v pondelok posunul ceny ropy nadol, boli informácie o počte aktívnych ropných vrtov v USA, ktoré signalizujú budúcu produkciu. Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, počet aktívnych ropných vrtov minulý týždeň vzrástol, už druhý týždeň po sebe.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni klesla do 7.33 h SELČ o 18 centov na 71,37 USD (63,04 eura) za barel. V piatok zaznamenala nakrátko 71,87 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 12. novembra.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 63,62 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 27 centov.