Bundesbank očakáva tento rok prudké spomalenie rastu nemeckej ekonomiky

Rast nemeckej ekonomiky sa tento rok prudko spomalí, uviedol šéf nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann. Najväčšia európska ekonomika, ktorá je do veľkej miery závislá od vývozu, dopláca na obchodný konflikt USA s ostatnými krajinami a neistotu spojenú s odchodom Británie z Európskej únie.

Nemecká centrálna banka Bundesbank ešte v decembrovej prognóze počítala s tohtoročným rastom domácej ekonomiky na úrovni 1,6 %. Weidmann však v piatok na okraj jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky vo Washingtone uviedol, že nová prognóza MMF na úrovni 0,8 % je "úplne prijateľná". Navyše, ako dodal, posledné údaje z ekonomiky signalizujú, že ani tento odhad sa nemusí naplniť a rast nemeckej ekonomiky môže byť ešte o niečo slabší.

Ešte výraznejšie zhoršenie prognózy rastu nemeckej ekonomiky by mala na budúci týždeň predstaviť nemecká vláda. Ako v piatok uviedol pre agentúru Reuters zdroj z nemeckej vlády, v stredu 17. apríla by ministerstvo hospodárstva malo zverejniť nový odhad rastu ekonomiky na rok 2019, a to na úrovni 0,5 %. To predstavuje výrazné zhoršenie prognózy, keďže v januári ešte vláda počítala s rastom o 1 %.

Ministerstvo by zároveň malo zverejniť aj odhad na rok 2020, a to v porovnaní s rokom 2019 omnoho optimistickejší. Podľa zdroja by minister hospodárstva Peter Altmaier mal stanoviť prognózu budúcoročného rastu na úrovni 1,5 %.