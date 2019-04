Z troch stavebných sporiteľní sa vlani podarilo zvýšiť zisk dvom menším spoločnostiam

dnes 12:01 -

Z troch stavebných sporiteľní pôsobiacich na slovenskom trhu sa vlani podarilo zvýšiť zisk dvom menším spoločnostiam. Wüstenrot stavebná sporiteľňa vlani zvýšila čistý zisk o 11,1 % na 1,57 mil. eur. Najmenšia ČSOB stavebná sporiteľňa vlani zvýšila zisk o 35,8 % na 664 tis. eur. Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá ovláda väčšinu trhu stavebného sporenia, zaznamenala v minulom roku pokles zisku o niečo vyše 11 %. Hoci menšie sporiteľne rástli, ich celkový zisk sa ani nepribližuje k celkovému zisku PSS, ktorý vlani dosiahol 15,5 mil. eur.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa eviduje rast zisku v posledných dvoch rokoch. Naposledy vykázala pokles zisku v roku 2016 a vtedy to odôvodnila hlavne vývojom úrokových sadzieb na bankovom trhu. Vtedy sa jej zisk prepadol o takmer 39 % na 917 tis. eur. ČSOB stavebná sporiteľňa evidovala nárast zisku len vlani, v roku 2017 zaznamenala prepad o 58,5 % na 489 tis. eur. Zisk Prvej stavebnej sporiteľne klesá za sebou tri roky. Firma to zdôvodnila neustálym poklesom úrokových sadzieb pri novo poskytovaných úveroch. Ďalším z dôvodov je podľa vyjadrení spoločnosti tiež pokles úrokových sadzieb pri investovaní do štátnych dlhopisov.

Prvá stavebná sporiteľňa vznikla 16. novembra 1992 a ovláda takmer 90 % trhu stavebného sporenia. Spoločnosť Wüstenrot stavebná sporiteľňa vznikla v roku 1993. Pôvodne pôsobila pod názvom Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot. ČSOB stavebná sporiteľňa vznikla na Slovensku v júni 2000.