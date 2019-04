Obchodná vojna medzi USA a EÚ by bola politickou a hospodárskou chybou

Zdroj: CNBC;Reuters

„Musíme sa vyhnúť obchodnej vojne. Čelíme spomaleniu na globálnej úrovni, ako aj na európskej úrovni a dôvodom, prečo dochádza k takémuto spomaleniu hospodárstva, je to, že na celom svete pretrváva obchodné napätie,“ povedal francúzsky minister pre CNBC na stretnutí Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu vo Washingtone.

„Medzi USA a Čínou existuje obchodné napätie. Nemali by sme pridávať obchodné napätie medzi USA a EÚ, bude to politická chyba a ekonomická chyba,“ dodal.

Členské krajiny Európskej únie sa predbežne dohodli na začatí oficiálnych obchodných rozhovorov so Spojenými štátmi s cieľom urovnať problémy vo vzájomných obchodných vzťahoch. Agentúre Reuters to oznámili zdroje z EÚ. Veľvyslanci podľa zdrojov schválili Európskej komisii dva rokovacie mandáty, jeden pre zníženie ciel na priemyselný tovar a druhý pre zjednodušenie spôsobu, ktorým podniky preukazujú, že ich produkty plnia normy Európskej únie či Spojených štátov. Mandáty ešte musia formálne odsúhlasiť ministri členských krajín EÚ.

Proti spusteniu obchodných rozhovorov sa podľa zdroja Reuters z Elyzejského paláca chce postaviť Francúzsko, a to kvôli opakovaným obchodných hrozbám Washingtonu a jeho opusteniu od parížskej dohody o ochrane klímy. Nesúhlas Francúzsko však nebráni začatiu rozhovorov, ktoré podporuje potrebná väčšina členských krajín EÚ, píše Reuters.

Podľa zdroja bude Francúzsko zrejme jedinou stranou odmietajúca začatie rozhovorov. Nemecko chce podľa diplomatov pomocou obchodných rozhovorov odvrátiť clá na automobily, ktorých uvalením pohrozil americký prezident Donald Trump. Nemecko sa na celkovom vývoze automobilov a automobilových súčiastok z EÚ do USA podieľa viac ako polovicou.

Trump a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa vlani v lete dohodli, že EÚ a USA budú pracovať na odbúravaní obchodných bariér. Trump v rámci tejto dohody súhlasil, že zatiaľ nepristúpi k uvaleniu nových ciel na dovoz áut z EÚ. Spojené štáty však voči EÚ naďalej uplatňujú clá na dovoz ocele vo výške 25 percent a na dovoz hliníka vo výške desať percent, ktorá zaviedli vlani. EÚ na tento krok zareagovala odvetnými clami na vybraný americký tovar.

Od svojho nástupu do funkcie Trump vyzval hlavných obchodných partnerov vrátane EÚ, Číny a Kanady k tomu, aby ukončili svoje nekalé praktiky, ktoré majú dopad na americký pracovný trh aj firmy. Trump zvýšil clo na niektoré americké dovozy, čo viedlo k celosvetovému obchodnému napätiu, ktorý mnohé vlády a analytici označujú za dôvod oslabenia ekonomiky. Medzinárodný menový fond tento týždeň už tretíkrát od minulého októbra znížil svoju prognózu globálneho rastu, v roku 2019 ráta s rastom o 3,3 percenta, predchádzajúca prognóza hovorila o 3,5 percenta.





Očakáva sa, že európske ekonomiky budú podľa MMF najväčšou brzdou celosvetového rastu. Podľa európskeho komisára pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, Pierra Moscoviciho, to prichádza v nevhodnom čase. Región, ako vysvetlil, sa v súčasnosti pripravuje na ďalší potenciálny úder: na Brexit bez dohody. Spojené kráľovstvo a EÚ na začiatku tohto týždňa dosiahli dohodu o predĺžení lehoty na Brexit do 31. októbra. Ďalších šesť mesiacov by sa malo vynaložiť na zabezpečenie toho, aby odchod Spojeného kráľovstva nepoškodilo blok a nespôsobilo ešte väčšie spomalenie pre európske a globálne hospodárstvo. „Vyvarujme sa tvrdému Brexitu, musíme nájsť spôsob, ako žiť spolu a nájsť dohodu. Neviem, aká dohoda je pre Britov to, čo by chceli, ale je to oveľa lepšie riešenie, než odchod bez akejkoľvek dohody," povedal Moscovici.