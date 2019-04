Ceny nehnuteľností: Dosiahli už svoje predkrízové maximá?

Zdroj: Poštová banka

dnes 10:05

Ceny nehnuteľností vlani zdraželi v porovnaní s rokom 2017 v priemere o 5,2 % a meter štvorcový nehnuteľnosti sa predával za priemernú cenu 1 431 eur. Napriek tomu ale bolo tempo rastu cien na realitnom trhu vlani pomalšie ako v roku 2017 (6,3 %). K najvýraznejšiemu cenovému rastu došlo v poslednom kvartáli vlaňajška, kedy nehnuteľnosti medziročne zdraželi o 7,6 % a dosiahli až 1 463 eur za meter štvorcový. Pod to sa do istej miery podpísal aj bázický efekt, keďže v závere roka 2017 rast cien nehnuteľností výraznejšie spomalil. Údaje pochádzajú zo štatistík Národnej banky Slovenska.

Byty vlani zdraželi až o takmer 8 %, ceny domov rástli oveľa pomalšie

Ceny bytov dosiahli v priemere za rok 2018 úroveň 1 729 EUR, čo je rast oproti priemeru roku 2017 o 7,9 % (o 127 EUR). V poslednom kvartáli vlaňajška boli ceny bytov najvyššie, a to až na úrovni 1 787 EUR za meter štvorcový. Najviac za štvorcový meter sme vlani zaplatili práve pri bytoch s menšou rozlohou, a to jednoizbových (1 956 EUR ) a dvojizbových (1 828 EUR). Najlacnejšie spomedzi bytov vychádzali trojizbové byty, kde meter štvorcový v priemere za uplynulý rok stál 1 625 EUR.

V porovnaní s rokom 2017 vlani najvýraznejšie zdraželi štvorizbové byty, a to až o viac než desatinu. Za nimi nasledovali jednoizbáky s rastom ceny o cca 9 %. Naopak, veľkometrážne 5 a viac izbové byty si pripísali najmiernejší rast, „len“ o necelých 5 %.

Zvýšili sa aj ceny domov, ale tie išli vlani nahor iba polovičným tempom v porovnaní s bytmi. Medziročne sme totiž za meter štvorcový domu zaplatili o 3,8 %, resp. o 42 eur viac ako v roku 2017.

V ktorých regiónoch ceny nehnuteľností vzrástli najvýraznejšie?

Zvyčajne ešte dôležitejšia ako veľkosť bytu je jeho geografická poloha. Je to často to najdôležitejšie kritérium, podľa ktorého si vyberáme svoj vysnívaný byt či dom. Najdrahšie nehnuteľnosti sú samozrejme v Bratislave a jej okolí, kde sa cena nachádza až na úrovni 1 973 eur za m2, teda je 2 – násobne až 3 – násobne vyššia ako v ostatných našich regiónoch. Najlacnejšie nehnuteľnosti nájdeme v nitrianskom regióne, a to len 748 eur za m2. Nasleduje Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj.

Medziročne sú nehnuteľnosti drahšie vo všetkých krajoch. V porovnaní s rokom 2017 zdraželi vlani najviac byty a domy v Trnavskom kraji, a to až o 124 eur za meter štvorcový, teda zhruba o 13 %. Nasledoval nitriansky región s cenovým rastom o 85 eur za m2, teda o takmer 13 %.

Dosiahli už ceny nehnuteľností svoje predkrízové maximá?

Napriek citeľnému rastu cien sú nehnuteľnosti stále v priemere o -5,3 % lacnejšie v porovnaní s ich historickým maximom z roku 2008. Znamená to, že meter štvorcový nehnuteľnosti je lacnejší o -80 eur oproti roku 2008. Aj tu ale veľa závisí od typu nehnuteľnosti. Zatiaľ čo ceny domov sú nižšie oproti predkrízovým úrovniam o vyše -8,5 % (resp. o -108 eur za m2), tak byty už ceny z roku 2008 prekročili, a to o takmer desatinu (resp. o 155 eur za m2). Drahšie ako pred 10 rokmi sú pritom všetky typy bytov.

Najvýraznejší „náskok“ majú veľké byty, keďže 4 – izbové byty sú drahšie o vyše 16 % a 5 – izbové o takmer 15 % ako v roku 2008. To znamená, že za tieto byty si priplácame až viac než 200 eur za meter štvorcový. Dvojizbové a trojizbové byty sú o 10 až 12 % drahšie ako v predkrízovom roku 2008 a najmiernejší rast zaznamenali jednoizbáky. Tie sú síce tiež drahšie ako v roku 2008, ale „len“ o zhruba 8 %.

Priemerné ceny nehnuteľností sú aktuálne nižšie ako ich predkrízové maximá vo väčšine našich regiónoch. Najvýraznejšie, až o -17 %, zaostávajú ceny v Prešovskom kraji a následne v Banskobystrickom kraji [o -9 %]. Naopak, predkrízové úrovne najviac prekročili nehnuteľnosti v Trnave a okolí, ktoré sú aktuálne drahšie o vyše 5 %. Viac ako pred 10 rokmi zaplatia za byt aj obyvatelia v nitrianskom regióne, ale len o 0,5 %. Ceny v Bratislave a okolí sú na rovnakých úrovniach ako boli pred 10 rokmi.

Ako sa budú vyvíjať ceny bytov a domov v tomto roku?

Rast cien na našom realitnom trhu je v súčasnosti ťahaný výhodnými podmienkami pre kúpu nehnuteľnosti – klesajúca nezamestnanosť, rastúce mzdy a nízke úrokové sadzby z úverových produktov. Sprísnenie podmienok pri poskytovaní úverov postupne pribrzďuje dopyt po nehnuteľnostiach, ten ale bude zrejme aj v nasledujúcich štvrťrokoch pomerne silný. Okrem toho bude ceny nehnuteľností tlačiť nahor aj nižšia ponuka na realitnom trhu, predovšetkým čo sa bytov týka. Predpokladáme ale, že aj počas tohto roka sa bude dynamika rastu cien nehnuteľností zmierňovať vzhľadom na prísnejšie podmienky pri poskytovaní úverov.

Autorkou je Jana Glasová analytička Poštovej banky