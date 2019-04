Zisk Prvej stavebnej sporiteľne vlani klesol o niečo vyše 11 %

dnes 13:46 -

Ziskovosť Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) v posledných troch rokoch klesá. Kým ešte v roku 2015 jej čistý zisk medziročne stúpol o miernych 1,5 % na 22,7 mil. eur, v ďalších rokoch sa už tento objem znižuje. Podľa aktuálnej účtovnej závierky zaznamenala spoločnosť vlani pokles zisku o 11,1 % na 15,5 mil. eur. "Pokles zisku Prvej stavebnej sporiteľne v ostatných troch rokoch je ovplyvnený najmä neustálym poklesom úrokových sadzieb pri novoposkytovaných úveroch. Ďalším z dôvodov je tiež pokles úrokových sadzieb pri investovaní do štátnych dlhopisov," povedal pre agentúru SITA hovorca Prvej stavebnej sporiteľne Radovan Slobodník.

Vlani v medziročnom porovnaní poklesla aj nová obchodná produkcia v rámci zmlúv. Kým v roku 2017 firma uzatvorila s klientmi 144 320 nových zmlúv o stavebnom sporení, vlani to bolo 112 225 zmlúv. Ide teda o niečo vyše 22-percentný pokles. Medziročne pokleslo aj úverovanie. V minulom roku Prvá stavebná sporiteľňa poskytla 17 247 úverov zo stavebného sporenia v celkovom objeme 423,95 mil. eur. V počte to teda predstavuje medziročný pokles o 16 % a v objeme o 12 %.

To, že vlani klesol celkový objem úverov, ovplyvnilo podľa Slobodníka aj celkový objem prostriedkov investovaných do bývania. Za 12 mesiacov roka 2018 to bolo 453,83 mil. eur, čo oproti roku 2017 predstavuje 18-percentný pokles. "Z hľadiska účelov použitia prostriedkov dominujú naďalej rekonštrukcie," doplnil Slobodník.

Rok 2018 bol takmer celý podľa Slobodníka pod vplyvom negatívnej kampane spojenej so zmenou zákona o stavebnom sporení. "Ovplyvnilo to aj rozhodnutie klientov a celkovú stabilitu systému stavebného sporenia. Napriek tomu sme s výsledkami za rok 2018 spokojní. Z hľadiska stanovených obchodných cieľov sú výsledky uspokojivé," skonštatoval Slobodník.

Prvá stavebná sporiteľňa vznikla 16. novembra 1992 a ovláda takmer 90 % trhu stavebného sporenia. Slovenská sporiteľňa v nej vlastní 9,98 % akcií, rakúska Erste Group Bank má 25,02-percentný podiel. Nemecká firma Bausparkasse Schwäbisch Hall a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Holding majú zhodne po 32,5 % akcií.