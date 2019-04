Predaj bytov na Slovensku je až o 40 % rýchlejší ako pred troma rokmi

Zdroj: SITA

Foto: SITA/Vydrica development

dnes 9:01 -

V slovenských krajských mestách je predaj bytov v súčasnosti v priemere o 30 až 40 % rýchlejší ako pred tromi rokmi. Informuje o tom Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS), podľa ktorej ceny nehnuteľností neprestali rásť a ponuka bývania zostáva stále pomerne obmedzená.



"Po pravidelnom decembrovom spomalení sa aktivita realitného trhu na začiatku roka opäť rozbehla na vyššie obrátky. Priemerné ceny na meter štvorcový 2-izbových bytov a tiež 3-izbových bytov na predaj sa na Slovensku medzikvartálne zvýšili o 1,8 % a 2,4 %," konštatuje asociácia. Rast cien bytov tak mal v prvom kvartáli nadpriemernú dynamiku a posunul hranicu maximálnych cien bytov vo viacerých lokalitách na novú úroveň.

Realitný trh podľa NARKS dlhodobo zápasí s nízkym počtom ponúk a tak neprekvapuje, že ceny bytov rastú v kategórii starších bytov, ako aj v novostavbách. "Naviac, rastúce náklady a celkové vstupy pri nových developerských projektoch nedávajú veľkú šancu na výrazné znižovanie cien novostavieb do budúcnosti," očakáva asociácia. Ceny pozemkov sa medziročne takmer vôbec nezmenili alebo rástli len v jednotkách percent. Výnimku tvoria lokality, kde je súčasná ponuka, ale aj výhľad do budúcnosti limitovaný a len sporadicky sa objavujú vhodné pozemky na výstavbu rodinných domov či bytových domov. "Často je pozemok zaťažený staršou stavbou a jej likvidácia predražuje cenu pozemku. Napriek tomu je však dopyt v týchto lokalitách stále vysoký. Týka sa to najmä Bratislavy - Staré mesto, Ružinov, Koliba, ale aj niektorých častí Košíc," uvedla NARKS.





Ani aktuálny vývoj v cenách rodinných domov podľa NARKS neprekvapuje, keď najvýraznejší posun smerom nahor zaznamenalo bratislavské Staré mesto, s medzikvartálnym nárastom na úrovni 3,5 %. Priemerné ceny rodinných domov sa tak v tejto mestskej časti Bratislavy zastavili na úrovni 750 tisíc eur a ceny víl na úrovni až 1,2 mil. eur. V okresoch, kde je vysoká konkurencia, sú naopak ceny rodinných domov takmer nemenné (alebo len s miernym rastom) už dlhšie obdobie. "V týchto prípadoch je aj dĺžka predaja kratšia len o 15 až 20 % v porovnaní so situáciou spred troch rokov a predaj veľakrát trvá niekoľko mesiacov. Tento stav je typický pre okresy ako je Pezinok, Senec a čiastočne aj okolie iných krajských miest - Trnava, Prešov, Košice," doplnila NARKS.

Postupné obmedzovanie financovania sa zatiaľ na realitnom trhu podľa NARKS neprejavilo a obchodovanie s nehnuteľnosťami v prvom kvartáli nadviazalo na predchádzajúce obdobia. "Vyhliadky realitného trhu ostávajú naďalej optimistické, nakoľko všetky zásadné faktory ostávajú zachované. Ide o nízke úrokové sadzby, ochotu financovať nákup nehnuteľností, vysokú zamestnanosť a dobré vyhliadky slovenskej ekonomiky a podnikov," uzavrela NARKS.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili od roku 1992.