Zvýšené riziká vo výstavbe infraštruktúry ohrozujú ďalší rast stavebníctva

Zvýrazňujúce sa riziká v segmente výstavby infraštruktúry, ktorý mal byť hlavným ťahúňom rastu v tomto roku, ohrozujú ďalší rast slovenského stavebníctva. Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák tak v stredu reagoval na pokračujúci pokles objemu výstavby infraštruktúry vo februári o 4,5 %. Rizikami sú podľa neho zmena dodávateľa na stavbe úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové pri Žiline, či viacero káuz pri výstavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy v rámci PPP projektu, ktoré v extrémnom prípade môžu vyústiť aj do zastavenia prác.

"Spomalenie, resp. pokles produkcie v segmente (infraštruktúry) z tohto titulu by však mal byť len dočasný, hoci sa môže natiahnuť aj na niekoľko mesiacov a jeho výsledkom bude najmä zvýšenie volatility rastu v segmente i stavebníctva ako celku," očakáva Koršńák. Segment výstavby budov, ktorý vo februári obnovil rast produkcie o 4,7 %, by podľa analytika už mal mať svoj cyklický vrchol za sebou. "Naďalej neočakávame dlhodobejší silný rast tohto segmentu. Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami by mala čoraz viac schladzovať i prísnejšia regulácia hypotekárneho trhu," dodal Koršňák.

Stavebná produkcia po miernom poklese v prvom mesiaci tohto roka o 0,8 % vo februári medziročne vzrástla o 1,7 % na 320,4 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,3 % vyššia ako v januári, informoval v stredu Štatistický úrad SR. Výkony stavebníctva za prvé dva mesiace 2019 stúpli o 0,5 % na 602,6 mil. eur.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) predpokladá v roku 2019 mierny rast produkcie približne o 3 %. "V súčasnosti pretrváva dlhodobo neuspokojivé tempo novej bytovej výstavby. Zvyšuje sa neistota v pripravenosti nových veľkých infraštruktúrnych projektov, najmä cestnej a železničnej infraštruktúry, kde je problémom príprava, ako aj verejné obstarávania dodávateľov," informoval ZSPS o aktuálnej situácii a očakávanom vývoji na stavebnom trhu.

Slovenské stavebné spoločnosti očakávajú rast výkonov odvetvia v roku 2019 v priemere o 2,4 %. Rast produkcie by však mal v dlhodobom horizonte spomaľovať a v roku 2020 by mal byť podľa očakávania už iba na úrovni kladnej stagnácie. Vyplynulo to z analýzy slovenského stavebníctva v štvrtom kvartáli 2018, ktorý spracovala spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Tržby stavebných firiem by sa podľa uvedenej analýzy mali v tomto roku zvýšiť v priemere o 4,5 %, zásobník projektov mali zaplnený na 7,6 mesiaca dopredu. Ceny práce a materiálov sa v závere vlaňajška zvýšili medziročne o 15 %, respektíve o 13 %. V nadväznosti na to hodlajú riaditelia stavebných firiem v roku 2019 zdražovať realizácie v priemere o 5 %.