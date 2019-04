Bisnode: USA sú v kurze, Slováci sa ďalej sťahujú do daňových rajov

Zdroj: bisnode

Foto: getty images

dnes 10:33 -

V daňových rajoch aktuálne sídli 4 914 slovenských firiem, čo je o 33 spoločností viac, ako vlani. „Koncom minulého roka malo podľa našich databáz vlastníka so sídlom v daňovom raji 4 881 slovenských firiem. Išlo o najvyšší počet za posledných osem rokov. A aj keď čísla za prvý kvartál tohto roka poukazujú na nárast, zdá sa, že počet slovenských firiem v daňových rajoch dosiahol svoj strop. V susednej Českej republike počet spoločností so sídlom v daňovom raji klesá už od roku 2015,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode. Zároveň dodáva, že posledná analýza Bisnode naznačila aj zmeny pri výbere destinácie daňových rajov. „Záujem o Cyprus, donedávna jednu z najobľúbenejších destinácií, v posledných dvoch rokoch klesá. Koncom roka 2017 tu sídlilo 1 106 slovenských firiem, aktuálne je to 1 083, čo je o 23 firiem menej za približne dva roky,“ opisuje Petra Štěpánová. Naopak, najväčší prílev zaznamenali Spojené štáty americké, kde aktuálne sídli 1 116 slovenských podnikov. Od roku 2017 do dnešných dní tento počet narástol o 127 našich firiem, z toho 48 spoločností si tu sídlo zapísalo od januára 2019.

Najobľúbenejším daňovým rajom u Slovákov ostáva aj naďalej Holandsko, odkiaľ je riadených 1 159 našich firiem. Počet spoločností v tomto daňovom raji pritom od januára tohto roka narástol o 5 podnikov.

Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj aktuálne kontrolujú 1,8 percenta slovenských firiem a v základnom kapitáli týchto spoločností majú investovaných takmer 10,4 miliardy eur. Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (980), v oblasti profesijných a vedeckých činností (909) a v oblasti nehnuteľností (663).