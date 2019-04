Mesto Trnava hľadá prevádzkovateľa mestskej dopravy

dnes 10:31 -

TRNAVA 10. apríla (SITA) - Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie na dopravcu, ktorý bude na území Trnavy najbližších desať rokov zabezpečovať služby mestskej dopravy, Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 24,3 milióna eur bez DPH. V súčasnosti služby mestskej dopravy poskytuje spoločnosť Arriva Trnava.

„Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy za určené základné cestovné podľa potrieb dopravnej obslužnosti a pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov,“ píše sa vo vyhlásenom verejnom obstarávaní. Radnica plánuje podpísať s víťazným uchádzačom zmluvu na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2030.

Dopravca musí v Trnave zabezpečiť autobusovú dopravu na šiestich nosných linkách, štyroch doplnkových a troch školských. K dispozícii musí mať najmenej 34 autobusov, s ktorými je schopný najazdiť viac ako 1,1 milióna kilometrov ročne. Ani jeden z autobusov by nemal byť starší ako dvanásť rokov, vybavené musia byť prístupom na internet prostredníctvom siete wifi. Ak sa Trnava zapojí do Integrovaného dopravného systému spolu s Bratislavským a Trnavským krajom, vybraný dopravca to musí akceptovať. Medzi podmienkami verejného obstarávania je aj to, že pracovníci dopravcu, najmä vodiči, zamestnanci informačných kancelárií, informátori a dispečeri sa majú k cestujúcim správať slušne a ochotne.

Tržby od cestujúcich za mestskú dopravu v Trnave dosahujú ročne približne 800-tisíc eur, dopravca bude dostávať ďalšie peniaze za služby poskytované vo verejnom záujme z rozpočtu mesta.