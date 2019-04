Európske akcie pokračovali v utorok v poklese, Dax stratil 0,94 %

dnes 19:16 -

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 9. apríla (TASR) - Európske akciové trhy pokračovali v utorok v poklese. Dôvodom zhoršenia nálady na trhoch bolo zvýšenie napätia v obchodnom konflikte medzi Európskou úniou (EÚ) a USA. Okrem toho Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil prognózu rastu globálnej ekonomiky.

Kľúčový nemecký index Dax v utorok stratil 0,94 % a uzavrel na úrovni 11.850,57 bodu. Nadviazal tak na pondelkový (8. 4.) pokles, keď oslabil o 0,39 %, a opäť sa vzďaľuje hranici 12.000 bodov, ktorú na konci minulého týždňa prekonal prvýkrát od októbra.

Hlavný francúzsky index Cac 40 sa v utorok znížil o 0,65 % na 5436,42 bodu, taliansky index FTSE MIB o 0,46 % na 21.671,78 bodu a britský FTSE 100 o 0,35 % na 7425,57 bodu.

Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 0,61 % na 3417,22 bodu, paneurópsky index Stoxx Europe 600 o 0,47 % na 385,68 bodu a európsky index FTSEurofirst 300 o 0,41 % na 1517,88 bodu.

MMF znížil predpoveď expanzie svetovej ekonomiky v tomto roku na 3,3 % z 3,5 %. To by znamenalo, že globálna ekonomika porastie najpomalšie od hospodárskej krízy v roku 2009. To investorov "vrátilo opäť na zem reality," komentoval vývoj analytik firmy CMC Markets Jochen Stanzl.

Navyše Rím po novom počíta v tomto roku s rozpočtovým deficitom 2,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), vyplýva z dokumentu talianskej vlády. Na konci vlaňajška pritom Európskej komisii prisľúbila, že schodok dosiahne len 2,04 % HDP.

Americký prezident Donald Trump pohrozil EÚ clami na tovary vo výške 11 miliárd USD (9,75 miliardy eur). Dôvodom je spor týkajúci sa subvencií pre európsky letecký koncern Airbus. "V čase pozitívnych správ z rokovaní s Čínou trhy dúfali, že americká vláda nebude pokračovať v politike šokov a vyhrážok. Zdá sa, že to nie je pravda," uviedol Stanzl.

Wall Street sa podvečer takisto pohybovala v negatívnom teritóriu. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.53 h SELČ nachádzal s mínusom 0,54 % na 26.199,84 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,35 % na 2885,60 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,19 % na 7938,93 bodu.