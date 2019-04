MMF opäť znížil prognózu rastu svetovej ekonomiky

dnes 15:16 -

Medzinárodný menový fond (MMF) opäť znížil prognózu rastu globálnej ekonomiky. Tá sa podľa neho nachádza v chúlostivej fáze. Zotavovanie stratilo dynamiku. Dôvodom je zvýšenie rizík, medzi ktoré patria napríklad brexit alebo obchodné spory.

MMF aktuálne počíta v tomto roku s nárastom svetovej ekonomiky o 3,3 %. Fond ešte v januári očakával, že tempo rastu bude o dve desatiny percentuálneho bodu vyššie.

V roku 2020 by sa malo tempo expanzie zrýchliť na 3,6 %. Aby sa to však stalo, musela by sa napríklad vyriešiť obchodná vojna medzi USA a Čínou.