Začína s realizáciou oplotenia, osádzaním zvodidiel či tlmičov nárazov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začína popri diaľniciach a rýchlostných cestách s realizáciou oplotenia, osádzaním zvodidiel či tlmičov nárazov. Obnovou prejdú aj niektoré odpočívadlá. Cieľom je podľa hovorkyne spoločnosti Michaely Michalovej zabezpečiť bezpečnosť motoristov.

Realizáciou oplotenia sa NDS snaží zabrániť prístupu a možnému pohybu lesnej zveri po komunikáciách a zamedziť tak kolíznym situáciám s motoristami. Nové oplotenie by malo pribudnúť na diaľnici D1 v úseku Beharovce — Hendrichovce, na rýchlostnej ceste R1 v úseku Žarnovica — Bzenica a na R1 v úseku Dolná Streda. "Okrem doplnenia nového oplotenia pravidelne realizujeme aj obnovu už existujúceho oplotenia, ktoré je buď fyzicky opotrebované, alebo nefunkčné," doplnila Michalová.

Diaľničná spoločnosť doplní aj nové oceľové zvodidlá a obnoví tiež už osadené. Zároveň vytypovala miesta, kde je potrebné umiestniť bezpečnostné zariadenie — tlmič nárazu. "Mechanizmus účinku bezpečnostného prvku v momente nárazu vozidla do prekážky možno prirovnať k skladaniu harmoniky. Tlmiť kinetickú energiu vozidla pomáha viaczložková sada absorpčných prvkov (počet záleží od úrovne zachytenia tlmiča nárazu), ktoré postupným deformovaním tlmia náraz vozidla," ozrejmila hovorkyňa spoločnosti.

Pribudnúť majú aj ďalšie retroreflexné gombíky, ktoré odrážajú dopadajúce svetlo pomocou spätných odraziek. Účelom je výstraha, svetelné vedenie a informovanie vodičov na neprehľadných či nehodových úsekoch.

Obnovou prejdú aj odpočívadlá. Ich modernizácia a rekonštrukcia by sa mala začať v apríli a máji. Na odpočívadlách na Zlatých pieskoch sa majú doplniť detské ihriská a vybudovať nové. Vymeniť by sa mal aj mobiliár. Odpočívadlá vo Veľkom Záluží a Voznici by mali byť doplnené o fitnes zóny. Zároveň má byť ošetrená a upravená vegetácia a trávniky.