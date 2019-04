dnes 13:01 -

České pivovary vyrobili vlani rekordných 21,3 milióna hektolitrov piva. Jeho odbyt tak medziročne vzrástol o 4,7 %. Po predvlaňajšom poklese výroby zlatého moku sa v minulom roku vrátili pivovary k rastu. Za vzostupom produkcie bolo hlavne pivo určené na vyvoz.

Na obyvateľa sa tak vlani vyprodukovalo v Česku 141 litrov piva. Bolo to o šesť veľkých pív medziročne viac. Informoval o tom portál českej spravodajskej televíznej stanice ČT24.cz. s odvolaním sa na zástupcov Českého zväzu pivovarov a sladovní.

Výroba piva určeného na vývoz vlani vzrástla medziročne o 11,8 %. Výroba pre domáci trh sa zvýšila o 2,9 %. Na Slovensko a do Nemecka išlo viac ako milión hektolitrov nápoja. Jeho export vzrástol o 14 %, respektíve 9 %. Skoro o 60 % sa zvýšil jeho vývoz do Maďarska. Vývoz do krajín mimo Európskej únie posilnil o 54 %. Vývoz do Ruska dosiahol 375.000 hektolitrov.