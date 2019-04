FlixBus a Turancar zavedú autobusové linky z Prešova do Mníchova a z Košíc do Berlína

dnes 11:46 -

Autobusový dopravca Flixbus v spolupráci so spoločnosťou Turancar zavedú od mája pravidelné medzinárodné autobusové spojenia z Prešova do Mníchova a z Košíc do Berlína aj so zastávkou na nízkonákladovom berlínskom letisku Schönefeld. V medzinárodnej sieti Flixbusu tak pribudnú na Slovensku ďalšie mestá - Vrútky, Lučenec, Rimavská Sobota a Rožňava.

Ako v utorok informovali zástupcovia oboch spoločností, nové linky sú dlhšie ako deväťsto kilometrov, autobusy ich prejdú za pätnásť hodín, pričom väčšinu času pôjdu cez noc. Zelené autobusy budú na trase Prešov - Mníchov jazdiť štyrikrát v týždni vo štvrtok až v nedeľu. Z Prešova budú odchádzať o 16:50, budú pokračovať cez Košice, Rožňavu, Rimavskú Sobotu, Lučenec, Zvolen, Nitru a Bratislavu, odkiaľ odídu tesne pred polnocou. Ďalej pôjdu cez Viedeň, Salzburg, Rosenheim a do Mníchova prídu o 7:50.

Na linke z Košíc do Berlína budú autobusy jazdiť päťkrát týždenne, a to v pondelok, vo štvrtok, v piatok, sobotu a nedeľu. Z Košíc budú odchádzať o 16:45, pokračovať budú cez Prešov, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Vrútky a Žilinu, kde zastavia o 21:05. Ďalej pôjdu cez Ostravsko, poľské Gliwice a do Berlína majú príchod o 7:50.

"Veríme, že nové medzinárodné spojenie privítajú nielen tí, ktorí chcú cestovať medzi jednotlivými mestami v rámci Slovenska. Destinácie, ako sú Mníchov, Berlín alebo Viedeň určite oslovia veľa víkendových a letných turistov," očakáva riaditeľ FlixBusu pre Česko a Slovensko Pavel Prouza. Ocenil pritom doterajšiu regionálnu spoluprácu so spoločnosťou Turancar ako jedným z troch partnerov - dopravcov FlixBusu na Slovensku.

"Linky do Mníchova a Berlína sú trochu netradične trasované. Nepočítame s tým, že by väčšina ľudí išla celú cestu, skôr, napríklad, niekto nastúpi v Prešove a pôjde do Salzburgu. Na linke do Berlína pridávame novú zastávku Gliwice a zaujímavé je aj letisko Schönefeld," povedal pre agentúru SITA Prouza. Obe linky sú podľa neho skladačka, keď cestujúci na nich využijú určitú časť. FlixBus má záujem, aby na oboch linkách bola možná aj vnútroštátna doprava, to však ešte podlieha schváleniu.

Turancar má s autobusovou a zájazdovou dopravou do zahraničia tridsaťročné skúsenosti. "Vďaka spolupráci s FlixBusom môžeme slovenským cestovateľom otvoriť denne dvere do ďalších európskych miest," povedal majiteľ Turancaru Viliam Turan.

FlixBus vlani prepravil na Slovensku vyše 660-tisíc cestujúcich. SR je súčasťou siete FlixBusu od roku 2015, pričom za posledné dva roky vzrástol počet slovenských miest, kde autobusy prepravcu zastavujú, z dvanásť na 32. Len z Bratislavy vypraví dopravca za týždeň vyše 760 autobusových spojov. FlixBus po nadviazaní spolupráce s Turancarom vo februári rozšíril regionálne autobusové spojenia medzi Bratislavou, Topoľčanmi, Banskou Bystricou a Nitrou a tiež medzi Banskou Bystricou a Prahou.