Starobný dôchodok sa pri práci na dohodu do 200 eur nezvyšuje

Ak starobní dôchodcovia v uplynulom kalendárnom roku pracovali na dohodu s odvodovou úľavou pri príjme do 200 eur mesačne, Sociálna poisťovňa im za toto obdobie starobný dôchodok nezvyšuje ako u ostatných tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorí odvodovú úľavu pri práci popri dôchodku nevyužili.

Ak totiž mesačný príjem z dohody nepresiahne sumu 200 eur a dôchodca si čestným vyhlásením u zamestnávateľa vlani uplatnil tzv. odvodovú úľavu, zamestnávateľ za neho do Sociálnej poisťovne neodvádzal poistné, takže dôchodca nebol povinne dôchodkovo poistený. Starobný dôchodok, ako o tom informovala TASR Sociálna poisťovňa, sa podľa zákona o sociálnom poistení automaticky zvyšuje raz ročne práve za obdobie dôchodkového poistenia v predchádzajúcom kalendárnom roku. Starobný dôchodok by sa teda dôchodcovi, ktorý vlani pracoval na dohodu, mohol zvýšiť iba v tom prípade, ak by zamestnávateľ za neho pri uplatnení odvodovej výnimky odvádzal poistné z príjmu nad hranicou 200 eur.