Šťastný život: 12 otázok Jeffa Bezosa

„Múdrosť je dar, láskavosť je voľba. Dary sú jednoduché, voľby môžu byť komplikované. Svojimi darmi sa môžete nechať zviesť, ak nebudete opatrní. A bude to pravdepodobne na úkor vašich možností,“ uviedol Bezos vo svojom prejave na Princetonskej univerzite.

Inými slovami, bez ohľadu na to, nakoľko úspešní ste, asi v spätnom pohľade za nebudete zaujímať o to, koľko núl je za číslom na vašom bankovom účte, ale aké voľby ste v živote urobili, aby ste sa dostali tam, kde ste. Ale bez toho, aby sme sa pozreli do minulosti, ako môžeme povedať, či sme na ceste, na ktorú budeme hrdí, keď sa pozrieme na naše životy o 10, 20 alebo 30 rokov?

Bezos vo svojom vystúpení rozprával o časoch, kedy prvýkrát prišiel s myšlienkou založiť on-line kníhkupectvo. V tom čase vedel, že posun vpred s takýmto nápadom bude veľmi riskantný krok. Bezos si nebol natoľko istý, že o radu požiadal svojho vtedajšieho šéfa. Bolo mu povedané, že hoci to znie ako veľmi dobrý nápad, ešte lepším by bol, ak by Bezos nemal v tom čase dobrú prácu. Nakoniec padlo rozhodnutie. „Bola to naozaj ťažká voľba, ale nakoniec som sa rozhodol, že to musím skúsiť. Nemyslel som si, že by som to oľutoval, ak by som to skúsil a zlyhal. Ale mal som pocit, že by som mal výčitky ak, by som to neskúsil,“ povedal Bezos. „Po veľkom zvážení som sa vydala na menej bezpečnú cestu, aby som nasledoval svoju vášeň, a som hrdý na túto voľbu.“





Pravdou ale je, a všetci robíme v živote rozhodnutia, ktoré potom oľutujeme. Aj neúspech sa ale dá vnímať pozitívne. Poučíme sa z neho, ako byť lepší. A ako starneme, naším cieľom by malo byť minimalizovať počet neúspechov. „V konečnom dôsledku to čo sme, z nás robia naše rozhodnutia. Postavte si na nich svoj úspešný príbeh,“ povedal na konci svojho prejavu a ponúkol 12 otázok nad ktorými sa oplatí zamyslieť.

Ako budete používať svoje dary?

Aké rozhodnutia urobíte?

Pôjdete cestou zotrvačnosti, alebo budete nasledovať svoje vášne?

Budete sledovať dogmu, alebo skúsite byť originálni?

Vyberiete si bezstarostný život, alebo dobrodružstvo?

Budete sa ubíjať kritikou, alebo nasledovať svoje presvedčenie?

Budete klamať keď sa mýlite, alebo sa ospravedlníte?

Budete chrániť svoje srdce pred odmietnutím, alebo budete konať, keď sa zamilujete?

Budete hrať čo najbezpečnejšie, alebo skúsite trošku odvážnejšieho dobrodružstva?

Keď je to ťažké, vzdáte sa, alebo pôjdete neúnavne ďalej?

Budete cynickí, alebo skúsite hľadať riešenia?

Budete ťažiť na úkor druhých, alebo skôr láskaví?

Aj keď tieto otázky neposkytujú spoľahlivý recept na šťastie, môžu nás doviesť k rozhodnutiam, ktoré nám nakoniec zmenia život na taký, aby sme mohli byť na seba hrdí.