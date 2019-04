dnes 13:31 -

Premena nemocníc ide podľa plánu, zdravotné poisťovne predstavujú nemocniciam nové kritériá. Informovala o tom v tlačovej správe Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR. Nové kritériá do lôžkovej zdravotnej starostlivosti zavedie stratifikácia nemocníc. Tú predstavilo v tomto týždni Ministerstvo zdravotníctva SR členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Pôjde najmä o zohľadňovanie výsledkov liečby pri uzatváraní zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami. Výsledky liečby pacientov sa po schválení legislatívnych zmien, súvisiacich so stratifikáciou, stanú súčasťou zmlúv vôbec prvýkrát od vzniku SR. "Zdravotné poisťovne počas rokovaní so zástupcami nemocníc už predstavujú kritériá, ktoré zavedie stratifikácia. Cieľom je, aby mali dostatok času sa pripraviť na ich plný nábeh po schválení legislatívnych zmien," uviedla výkonná riaditeľka AZP Katarína Kafková.

Zavedenie zmien v nemocniciach, ktoré má priniesť lepšie výsledky liečby pacientov, by sa malo AZP stíhať v súlade s harmonogramom. "Prvé reakcie riaditeľov a prevádzkovateľov nemocníc po predstavení projektu na pôde Ministerstva zdravotníctva SR boli mimoriadne konštruktívne. Je vidno, že aj oni si uvedomujú nevyhnutnosť zmien, ktoré pomôžu slovenskému zdravotníctvu reagovať na meniace sa potreby pacienta," vysvetlila výkonná riaditeľka AZP.

Podľa AZP je dobrým signálom najmä to, že poskytovatelia aj v médiách hovoria o potrebe riadenej premeny nemocníc. "Potreby pacientov sa nemenia iba na Slovensku, prešli si tým nemocnice vo viacerých krajinách po celom svete. V ďalších, ako je napríklad aj susedná Česká Republika, sa na stratifikáciu aktuálne tiež pripravujú,“ dodala Kafková. Slovenské nemocnice dostanú prechodný čas na splnenie nastavených kritérií, prvýkrát sa uplatnia po prechodnom období až koncom roku 2021.

Stratifikácia nemocníc zavádza podľa AZP do slovenského zdravotníctva najväčšie zmeny za posledných 15 rokov. Výsledkom by malo byť zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí, lepšia zdravotná starostlivosť a kvalitný manažment pacienta. Vďaka vyššej efektivite prinesie aj lepšie podmienky pre prácu lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, ako aj nový prístup k následnej a dlhodobej starostlivosti. V rámci neho by mali vzniknúť nové špecializované lôžka následnej a dlhodobej starostlivosti. V najbližších dňoch by sa podľa asociácie malo začať aj medzirezortné pripomienkové konanie k tejto zmene.

Asociácia zdravotných poisťovní SR je jedným zo spoluautorov projektu stratifikácie.