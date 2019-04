Americkým akciám pomohol trh práce, vzpruhou pre európske burzy boli správy o odložení brexitu

dnes 12:01 -

Americký akciový trh v piatok uzavrel vyššie. K jeho rastu prispeli hlavne firmy podnikajúce v segmente zdravotnej starostlivosti a energetické a technologické spoločnosti. Index S&P 500 pritom posilňoval sedem dní v rade. Výrazné oživenie prijímania nových zamestnancov zmiernilo obavy, že ekonomika USA sa spomaľuje príliš prudko. Americkí zamestnávatelia v marci zvýšili počet pracovníkov o 196 tisíc. Tento údaj naznačuje, že februárový slabý rast počtu nových pracovných pozícií, ktorý bol podľa revidovaných údajov na úrovni 33 tisíc, bol dočasným výkyvom. Správa o tvorbe nových pracovných miest nebola ani taká zlá, aby zvýšila obavy z recesie, ani taká dobrá, aby americký Federálny rezervný systém (Fed) podnietila k zvýšeniu úrokových sadzieb.

Index S&P 500 posilnil o 0,5 percenta na 2 892,74 bodu, priemyselný index Dow Jones stúpol o 0,2 percenta na 26 424,99 bodu, technologický Nasdaq si prilepšil o 0,6 percenta na 7 938,69 bodu a index menších spoločností Russell 2000 vzrástol o 1 percento na 1 582,56 bodu. S&P 500 stúpal celý týždeň a teraz je iba o 1,4 percenta nižšie v porovnaní s nedávnym rekordom, ktorý dosiahol v septembri minulého roka.

Hlavné európske akciové trhy tiež uzavreli vyššie. Index nemeckej burzy DAX a francúzsky akciový index CAC 40 posilnili zhodne o 0,2 percenta. Smerom nahor ich potiahol britský index FTSE 100, ktorý stúpol o 0,6 percenta po tom, ako premiérka Theresa Mayová požiadala o ďalšie odloženie odchodu krajiny z Európskej únie, a to do 30. júna. Predseda Európskej rady Donald Tusk pritom navrhol dlhší odklad brexitu a vyzval ostatných 27 členských krajín EÚ, aby Británii ponúkli flexibilné odloženie, ktoré by mohlo trvať až rok. Cieľom takéhoto odkladu má byť zaručenie, že Británia z bloku neodíde chaotickým a nákladným spôsobom.