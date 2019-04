Za rally Bitcoinu je zabezpečenie proti politikám centrálnych bánk

Zdroj: marketwatch

Foto:getty images

dnes 11:45 -

Kým niektorí pripisujú nedávny rast aprílovému žartu, či iným faktorom, riaditeľ Ikigai Asset Management v tom má úplne jasno. „Povedal by som, že za to môžu centrálne banky. Najskôr to bol FED, ktorý úplne obrátil tón na holubičí, potom nasledovali Európska centrálna banka a Bank of Japan. Ocitli sme sa vo svete, v ktorom sa centrálne banky stali spolitizovanými. Je to nový svet, v ktorom žijeme.“ povedal Travis Kling.

Keďže sa svet politiky a menovej politiky čoraz viac prelína, investori využívajú digitálne meny ako stávku proti tradičnej menovej politike. Ide o znaky libertariánskeho utopického typu, čo sme mali možnosť vidieť už pri zrode Bitcoinu v roku 2009. „Bitcoin sa stal zabezpečením proti nezodpovednej menovej a fiškálnej politike,“ dodal Kling.

Kling, ktorý pred tým, ako sa začal venovať krytpaktívam, obchodoval s energetickými akciami, Podľa neho je kombinácia kvantitatívneho uvoľňovania, známa tiež ako QE, a fiškálnych deficitov, „najväčším finančným experimentom“. Napriek všetkému, čo si myslíte o menovej politike v stávke proti FEDu nikdy nevyhráte, tvrdí s tým, že pre zástancov kryptomien je decentralizovaná technológia transparentná a bez ľudského zásahu.

To, čo podľa Klinga kryptoaktíva poskytujú, je cesta k diverzifikácii proti akýmkoľvek existenciálnym politickým chybám. To je názor, ktorý zdieľa aj Naeem Aslam, hlavný analytik trhu Think Markets. „Nehovorím, že fiat peniaze zmiznú, ale spôsob, akým centrálne banky riadia menovú politiku, a úrovne vládnych dlhov sa chystajú priniesť viac lesku v cene Bitcoinu.“

Bitcoin sa vo štvrtok obchodoval v blízkosti 5000 USD, čo je viac ako 50 % rast v porovnaní so slabým decembrom 2018 na úrovni 3200 USD, ale stále mu chýba viac ako 70 % z historického maxima, keď cena atakovala hranicu 20 000 USD.