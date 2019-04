Ceny ropy klesli, za celý týždeň sa však očakáva ich rast

dnes 11:46 -

Ceny ropy v piatok klesli a cena Brentu sa zosunula do blízkosti 69-dolárovej hranice. V predchádzajúcom obchodovaní pritom prekročila 70 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň sa však očakáva rast cien.

Trhy ovplyvňuje niekoľko faktorov. Na jednej strane je to znižovanie produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a sankcie USA voči Iránu a Venezuele, a na druhej zhoršujúca sa situácia vo svetovej ekonomike. Tá je do veľkej miery dôsledkom obchodného konfliktu USA s Čínou.

Spojené štáty a Čína by mohli do niekoľkých týždňov uzatvoriť obchodnú dohodu, mnohé prekážky však pretrvávajú. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (4. 4.) vyhlásil, že rokujúce strany "by už čoskoro mohli dosiahnuť dohodu" a následne dodal, že by sa tak mohlo stať "do štyroch týždňov". USA však naďalej nemajú veľký záujem zrušiť dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 250 miliárd USD (222,84 miliardy eur), čo Peking požaduje.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni klesla do 10.53 h SELČ o 23 centov na 69,17 USD za barel. Počas predchádzajúceho obchodovania zaznamenala 70,03 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 12. novembra.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 62 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou tak klesla o 10 centov. Svoje tohtoročné maximum zaznamenala cena WTI v stredu (3. 4.), keď dosiahla 62,99 USD/barel. To bola najvyššia hodnota od 7. novembra minulého roka.

Aj napriek poklesu v závere týždňa sa za celý týždeň očakáva rast ceny ropy Brent, ako aj WTI. V prípade Brentu by to mal byť druhý rastový týždeň po sebe a v prípade americkej WTI už piaty v poradí.