Predajca áut podľa finančnej správy neodviedol DPH vo výške 2,6 milióna eur

dnes 10:31 -

Finančná správa podozrieva predajcu áut z Bratislavského kraja z neodvedenia dane z pridanej hodnoty (DPH) vo sume 2,6 milióna eur. Obchodník doviezol v priebehu posledných štyroch rokov 1650 áut zo zahraničných autobazárov. Nepriznal daň z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a následne nepriznal daň pri predaji, informovala v piatok finančná správa.



"Kriminalisti finančnej správy zaisťovali na viacerých miestach na území Slovenska účtovné doklady daňového subjektu z Bratislavského kraja podozrivého z porušovania daňových predpisov v oblasti DPH," uviedla hovorkyňa finančného riaditeľstva Ivana Skokanová. Ide o ďalší prípad nelegálneho predaja automobilov. V marci totiž kriminalisti zaistili účtovníctvo z rovnakého dôvodu aj predajcovi z Trnavského kraja.



Obchodník na základe požiadavky zákazníkov o kúpu vozidla vycestoval aj so zákazníkmi do Nemecka. Autá kúpil a následne previezol na Slovensko. "Pri takto nadobudnutých vozidlách mal uplatniť režim intrakomunitárneho nadobudnutia tovaru, teda mal nadobudnutý tovar zdaniť slovenskou daňou," spresnila Skokanová. To však podľa zistení finančnej správy neurobil. V prípade dokázania viny hrozí podozrivým osobám z trestného činu skrátenia dane trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.