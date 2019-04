Stále najbohatší: Bezosovi zostáva po rozvode 75 % akcií Amazonu

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 9:20 -

MacKenzie Bezosová na twitteri napísala, že „šťastná“, že jej bývalému manželovi prenechá 75 % akcií v Amazone spolu s kontrolou hlasovania. Na základe dohody o rozvode by sa mala MacKenzie Bezosová stať štvrtou najbohatšou ženou na svete. Podľa agentúry Bloomberg by pred ňou boli Francoise Bettencourt Meyersová, Alice Waltonová a Jacqueline Marsová.

Podľa podania pre Komisiu pre cenné papiere a burzy si MacKenzie Bezosová ponechá akcie predstavujúce približne 4 percentá kmeňových akcií spoločnosti Amazon, čím sa stane jej tretím najväčším akcionárom za jej bývalým manželom, najväčším akcionárom s podielom približne 12 % a investičným fondom Vanguard. Štyri percentá akcií Amazonu zodpovedajú 25 percentám z podielu páru. Pred rozvodom v Amazone vlastnili 16-percentný podiel o hodnote viac ako 140 miliárd dolárov.



Bezos zostáva najbohatším človekom na svete, dokonca aj po strate 35,6 miliardy dolárov v akciách Amazonu. Jeho majetok sa odhaduje na 107 miliárd dolárov.

Akcie spoločnosti Amazon klesli o 0,4 % vo štvrtok popoludní po medializovaní noviniek. Zatvárali na poklese o 0,1 %.

„Som vďačný za jej podporu a za jej láskavosť v tomto procese a veľmi sa teším na náš nový vzťah ako priatelia a spoluvlastníci,“ povedal Bezos. „Pri každej našej práci sa ukázali schopnosti MacKenzie. Bola výnimočným partnerom, spojencom a matkou. Je vynaliezavá a brilantná a milujúca, a ako sa naša budúcnosť vyvíja, viem, že sa vždy budem mať čo od nej učiť."

Oznámenie objasňuje kto bude mať aké hlasovacie právo v Amazone. Rozdelenie majetku v prípade Bezosovcov predstavovalo podľa expertov na rozvodové právo jedinečnú situáciu, keďže boli partnermi ešte predtým, ako založili Amazon. Ešte dávno predtým, ako eden z nich prišiel k obrovskému množstvu peňazí. V prípade iných šéfov firiem, ktorí sa rozhodli ísť cestou rozvodu, väčšina z nich sa stretla so svojimi partnermi až po tom, čo sa im podarilo získať majetok. MacKenzie navyše údajne zohrala významnú úlohu pri zakladaní firmy, bola to ona, kto vyjednal prvé zmluvy pre Amazon, píše Wired. Manželstvo im vydržalo 25 rokov.



Amazon nie je jediným majetkom rozchádzajúceho sa páru. Nie je zatiaľ jasné, ako si podelia obrovské pozície v holdingoch zameraných na nehnuteľnosti. Správa z roku 2017 uviedla Bezosa ako 28. najväčšieho vlastníka pôdy.



Jeff a MacKenzie v januári oznámili, že sa rozvádzajú. Čoskoro na to, National Enquirer oznámil, že generálny riaditeľ Amazonu má mimomanželský vzťah s Lauren Sanchezovou, a že redakcia má k dizpozíii "šialené správy a erotické selfie", ktoré si vymieňali. Jeff Bezos spustil vyšetrovanie, odkiaľ unikli osobné správy, a obvinil American Media Inc, vydavateľa National Enquirer, z vydierania.