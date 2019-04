Zisk výrobcu alkoholických nápojov Constellation Brands vzrástol o vyše tretinu

dnes 15:16 -

Svetový producent alkoholických nápojov Constellation Brands zvýšil zisk za posledný kvartál skončeného obchodného roka 2018/2019 o 36 % a výrazne tak prekonal odhady trhov. Výsledky podporil najmä predaj piva.

Spoločnosť sídliaca v štáte New York informovala, že za 4. štvrťrok, to znamená od decembra do konca februára tohto roka, dosiahla čistý zisk 1,24 miliardy USD (1,10 miliardy eur). V rovnakom období minulého obchodného roka zaznamenala zisk 0,91 miliardy USD.

Upravený zisk na akciu, teda bez započítania jednorazových položiek, dosiahol 1,84 USD. Firma tak prekonala očakávania trhov, keď analytici počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,72 USD/akcia.

Tržby Constellation Brands vzrástli o 2,3 % na 1,80 miliardy USD a aj v tomto ukazovateli spoločnosť prekonala odhady analytikov. Tí počítali s tržbami na úrovni 1,74 miliardy USD.

Výsledky Constellation Brands podporil najmä zvýšený predaj piva. Tržby z predaja piva dosiahli 1,09 miliardy USD, čo medziročne znamená rast o 9,3 %. Analytici očakávali tieto tržby na úrovni 1,07 miliardy USD. Naopak, tržby z predaja vína a liehovín klesli o 7,6 %.