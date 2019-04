Ako vyvolali čínski turisti bezhotovostnú revolúciu v Japonsku

Zdroj: AIER

Foto: YT/DBS

dnes 0:17 -

Trhová ekonomika je nadradená všetkému, pretože poskytuje zákazníkom slobodu voľby. Vďaka voľnému trhu, majú majitelia firiem možnosť efektívne a odborne reagovať na požiadavky zákazníkov, a majú tak lepšie vyhliadky na dosiahnutie zisku.

V roku 2017 navštívilo Japonsko 7,35 milióna čínskych turistov, čo prevýšilo počet návštevníkov z iných krajín. S týmto číslom, ktoré sa premietlo do veľkého množstva peňazí do miestneho hospodárstva, bolo len otázkou času, kedy sa miestne firmy začnú prispôsobovať, aby dokázali lepšie poslúžiť svojej rastúcej klientele.

Jedným z problémov, ktorým čínski návštevníci pri návšteve Japonska často čelili, bol nedostatok bezhotovostných platobných možností. Platobné spoločnosti, ktoré si všimli príležitosť, začali ponúkať miestnym firmám určité technológie, ktoré im pomôžu stať sa atraktívnejšími pre čínskych návštevníkov. Jednou z týchto funkcií je systém Quick Response alebo jednoducho QR kód, čiernobiely čiarový kód v tvare štvorca, ktorý je dnes už na niektorých trhoch populárnejší než platobné karty s čipom.

Zatiaľ čo európski a americkí návštevníci zatiaľ neprišli platbám cez QR kód na chuť, inak je tomu v prípade čínskych turistov. A s nárastom počtu čínskych zákazníkov, ktorí navštevujú Japonsko, je jasné, že miestne firmy budú chcieť vo väčšej miere uspokojiť ich preferencie. Aj keď to boli Číňania, ktorí pomohli zmeniť platby v Japonsku, systém by sa dal nasadiť kdekoľvek. QR kód je v skutočnosti pohodlný spôsob, ako prostredníctvom smartfónu zaplatiť. Keďže dopyt po tomto type transakcií rastie, začínajú sa oblasti venovať aj startupy. Poskytujú firmám aj spotrebiteľom ešte viac možností pre ešte väčší počet platobných metód.





Dnes je už bežné, že turista zaplatí svoj účet v ktorejkoľvek japonskej pobočke pomocou svojho telefónu zoskenovaním QR kódu. Po zosnímaní si zákazník môže vybrať jednu z mnohých dostupných aplikácií na zaplatenie. Nevyžaduje sa použitie kariet, hotovosti ani šekov. Podobne ako všetko ostatné na voľnom trhu, aj používanie QR kódu na spracovanie platieb je výsledkom dopytu zo strany spotrebiteľa.

V roku 2012 boli QR kódy použité v prvej aplikácii určenej pre Bitcoin. A v roku 2014, populárna čínska aplikácia Tencent na odosielanie správ ponúkla platby prostredníctvom QR kódu. Uvedenie na trh bolo mimoriadne úspešné a pomohlo podnietiť bezhotovostnú revolúciu v Číne. Financial Times v tejto súvislosti napísal, že za posledných päť rokov tento malý krok úplne zmenil technologický sektor krajiny, vďaka čomu sa bezhotovostné spôsoby platby stali výhodnejšie ako použitie kariet Visa a Mastercard.

Vďaka QR kódom čínsky technologický priemysel zmenil platby na niečo tak jednoduché, ako je úprava profilu na platforme sociálnych médií. Platby cez mobil sa stali dôležitou súčasťou každodenného života čínskeho ľudu. A teraz, vďaka cestovnému ruchu v Japonsku, sa táto revolúcia šíri do ďalších kútov sveta.



Ide o revolúciu, ktorú si vyžiadali spotrebitelia. Etablovaných konkurentov to asi vôbec nezaskočilo. Obchodníci a technologické spoločnosti si uvedomili, že zmeniť platby na niečo tak pohodlné, ako je písanie správ, bolo presne to, čo ľudia chceli. Inými slovami, bola to snaha dosiahnuť zisk, ktorá viedla firmy a startupy k tomu, aby vyvinuli niečo skutočne užitočné a cenné pre nespočetné množstvo ľudí.