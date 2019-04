Nemci by prišli o miliardy, ak by štát predal podiel v Commerzbank

dnes 16:01 -

Nemeckí daňoví poplatníci by stratili miliardy eur, ak by štát predal svoj podiel v Commerzbank pred jej možnou fúziou s Deutsche Bank. Uvádza sa to vo vládnom dokumente, ktorý podčiarkuje riziká spojené s angažovanosťou vlády v tomto sektore.

Vláda v Berlíne vlastní 15,6-percentný podiel v Commerzbank za jej záchranu pred desiatimi rokmi. Nemeckí zákonodarcovia vyzvali ministra financií Olafa Scholza, aby sa zbavil tohto podielu a vyhol sa tak budúcim rizikám pre rozpočet, ak by sa Commerzbank spojila so svojim najväčším konkurentom.

Deutsche Bank a Commerzbank minulý mesiac potvrdili, že rokujú o zlúčení.

Ministerstvo financií vo svojej odpovedi na otázku parlamentu uviedlo, že cena za akcie Commerzbank, v rámci akejkoľvek dohody o prevzatí, by musela byť približne 26 eur, aby sa štát vyhol strate.

Akcie Commerzbank majú v súčasnosti hodnotu približne 7 eur za kus.

Podľa Lisy Pausovej z opozičnej strany zelených odpoveď ministerstva financií tak ukázala, že strata vlády sa v súčasnosti pohybuje okolo úrovne 3,7 miliardy eur.

"Záchrana bánk stála v minulosti nemeckých daňových poplatníkov obrovské sumy. Ten, kto verí, že teraz je to už za nami, sa veľmi mýli," povedala Pausová. Pripomenula, že ak by prišla nová veľká kríza, mohla by sa Deutsche Bank zmeniť "na ďalší miliardový hrob pre peniaze nemeckých daňových poplatníkov,". Dodala, že je proti fúzii.

Bettina Hagedornová z ministerstva financií na otázku, či má vláda v úmysle predať svoj podiel v Commerzbank v prípade fúzie, odpovedala, že vláda sa nebude podieľať na žiadnych špekuláciách vzhľadom na konajúce sa rokovanie medzi oboma bankami.

Scholz a jeho zástupca Jörg Kukies sú považovaní za zástancov fúzie Deutsche a Commerzbank. Ale odkedy obe banky potvrdili svoje rokovania o zlúčení, Scholz opakovane bagatelizoval úlohu vlády.

Nemecká vláda má obavy o Deutsche Bank, najväčšiu banku v krajine, ktorej sa od finančnej krízy v roku 2008 nedarí dosiahnuť udržateľné zisky.

Deutsche sa snaží o reštrukturalizáciu pod novým vedením, ale čelí problémom, ako sú obvinenia z prania špinavých peňazí. A neuspela pri záťažových testoch.