Nemecku hrozí recesie pred 4. štvrťrokom, mohla by však priniesť "evolúciu"

dnes 15:01 -

Nemecko by sa mohlo prepadnúť do recesie do 4. štvrťroka 2019. Tá by však mohla vyvolať kľúčovú "ekonomickú evolúciu", z ktorej by nakoniec mohol profitovať celý región. Uviedla to v analýze dánska banka Saxo.

Nemecko je tradičný považované za motor hospodárskeho rastu Európy. Nemeckí politici po vypuknutí dlhovej krízy v eurozóne v roku 2011 žiadali zavedenie prísnych úsporných opatrení na juhu Európy. Ale aktuálne aj samotné Nemecko prežíva vlastné ekonomické problémy. Dánska Saxo Bank však verí, že Berlín by mohol zvýšiť výdavky na investície a radikálne tak zmeniť hospodárske prostredie v Európe.

"Dostane sa tak späť do hry," povedal vedúci investičného oddelenia banky Steen Jakobsen. Poukázal pritom na vzostup populistických strán pred májovými voľbami v Európskej únii (EÚ), blížiaci sa odchod Angely Merkelovej z postu nemeckej kancelárky a nadchádzajúce zmeny vo vedení Európskej centrálnej banke (ECB).

„Sme pevne presvedčení, že akákoľvek makroekonomická zmena bude pochádzať z kolapsu alebo krízy," vyhlásil a dodal, že za kľúčové pre európsky vývoj považuje roky 2019 a 2020. Nemecko sa podľa neho stalo príliš spokojné a rovnako EÚ ako celok. Prichádza však nová realita a zvýšenie výdavkov v Berlíne bude prínosom pre zvyšok Európy.

Dánska investičná banka už vo svojej ostatnej kvartálnej správe skonštatovala, že je potrebné nájsť nový spoločný základ v roztrieštenej Európe.

Na Nemecko sa upriamila pozornosť ekonómov po tom, ako v 3. štvrťroku 2018 zaznamenalo pokles ekonomiky a v 4. štvrťroku jej stagnáciu, čím sa vyhlo technickej recesii. Spomalenie hospodárstva sa pripisuje otrasom v automobilovom priemysle, ktorý je tradičným "ťahúňom" nemeckej ekonomiky a tiež širšiemu spomaleniu globálnej ekonomiky, ktoré ovplyvnilo dopyt.

Nemecko vlani, už tretí rok po sebe, dosiahlo najväčší prebytok bežného účtu na svete v dôsledku jeho silnej orientácie na export. Ale riziko amerických ciel na dovoz európskych áut poškodilo dôveru v priemysle. Berlín bol opakovane kritizovaný za to, že nevyužil svoj prebytok na zvýšenie verejných výdavkov a investícií.

Jakobsen sa domnieva, že Nemecku hrozí recesia pred 4. štvrťrokom 2019 aj bez zavedenia ciel v USA. Pripomenul, že doterajší úspešný ekonomický model Nemecka, ktorý sa zameriaval na výrobu a vývoz, bude potrebné "aktualizovať".

Recesia povedie k procesu, v ktorom sa Nemecko stane súčasťou riešenia, namiesto toho, aby viedla k súboju medzi úspornými opatreniami a voľnou menovou politikou, dodal.

Saxo Bank v správe poukazuje na citeľný pokles európskeho priemyslu, najmä nemeckého, ktorý sa podieľa jednou tretinou na výkone priemyslu v Európe.

Európska komisia v zimnej prognóze predpovedala Nemecku v roku 2019 rast o 1,1 % a eurozóne ako celku o 1,3 %.

Globálna ekonomika tiež spomaľuje a podľa Medzinárodného menového fondu by mala v roku 2019 vzrásť o 3,5 %.