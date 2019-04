Maloobchodné tržby vo februári sklamali

dnes 12:31 -

Po silnejšom úvode roka maloobchodné tržby vo februári 2019 sklamali. Uviedol to v komentári k februárovým tržbám odvetví Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Zdá sa teda, že zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada, ktorá vychádza z čoraz častejších správ o spomaľovaní európskej (a slovenskej) ekonomiky, by sa mohla už pomaly prelievať aj do spotrebiteľského správania sa slovenských domácností, a to aj napriek tomu, že trh práce ostáva zatiaľ relatívne silný a drží rast disponibilných príjmov domácností na relatívne vysokých úrovniach," priblížil. K zastaveniu rastu tržieb vo februári prispel podľa neho potravinový i nepotravinový segment.

Spotrebiteľská nálada v úvode roka ostáva podľa Koršňáka nad dlhodobým priemerom, avšak vykazuje už známky pozvoľného zosunu zo svojich pokrízových maxím. Spotrebitelia pravdepodobne začínajú čoraz častejšie vnímať negatívne správy prichádzajúce zo svetovej ekonomiky. Fundamenty, ktoré podporujú spotrebu domácností (najmä trh práce), ostávajú silné, avšak aj tu sme už mohli pozorovať prvé známky zvoľňovania. Zhoršujúca sa spotrebiteľská nálada aj pozvoľne slabnúci trh práce by mohli začať postupne nahlodávať aj tržby slovenských obchodníkov, čo naznačil už aj február.

"Očakávame teda, že rast tržieb sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi citeľnejšie spomalí a najmä v druhej polovici roka nie je možné úplne vylúčiť ani mierny pokles tržieb," dodal Koršňák.

Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, po priaznivom januári február "rázne pribrzdil" a to napriek naďalej dobrej situácii na trhu práce a s tým spojeným rastom disponibilného príjmu domácností. "Celkovo očakávame, že spotreba domácností ostane kľúčovým ťahúňom rastu slovenskej ekonomiky, hlavne pri spomaľovaní externého prostredia v tomto roku," doplnila Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar vo februári 2019 medzimesačne klesli v maloobchode o 1,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,6 %. V maloobchode sa tržby medziročne nezmenili.