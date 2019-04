Britský sektor služieb zaznamenal prvý pokles od referenda o brexite

dnes 12:16 -

Britský sektor služieb zaznamenal minulý mesiac prudký pokles, pričom to bol zároveň prvý pokles od referenda o brexite spred 2,5 roka. Podpísala sa pod to rastúca neistota na domácom trhu, ktorá ovplyvnila domáci dopyt. Ukázali to v stredu zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.

Index nákupných manažérov IHS Markit a logistického inštitútu CIPS pre britský sektor služieb dosiahol v marci 48,9 bodu. Na porovnanie, vo februári zaznamenal 51,3 bodu. Ekonómovia pritom očakávali iba mierny pokles indexu na 51 bodov.

Marcový údaj predstavuje výrazný pokles aktivity v sektore služieb, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, ide o prvý pokles pod 50-bodovú hranicu od júla 2016, teda od prvého mesiaca po referende o odchode Británie z Európskej únie.

Vývoj v sektore služieb sa odrazil aj na vývoji celkového súkromného sektora, ktorý v marci nezaznamenal žiadny rast. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol minulý mesiac 50 bodov, teda hranicu medzi rastom a poklesom. Vo februári dosiahol kompozitný index nákupných manažérov 51,4 bodu a ekonómovia očakávali, že klesne iba mierne na 51,2 bodu.