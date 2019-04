Rast rozvíjajúcich sa ekonomík sa tento rok spomalí na 18-ročné minimum

dnes 9:46 -

Podľa ADB by sa hrubý domáci produkt (HDP) rozvíjajúcich sa ázijských krajín mal v tomto roku zvýšiť o 5,7 %, zatiaľ čo v roku 2018 dosiahol rast 5,9 %. V prípade, že sa nová prognóza splní, bude to znamenať najslabší rast od roku 2001, keď ekonomika rozvíjajúcich sa krajín vzrástla o 4,9 %.



Nový odhad je horší aj v porovnaní s predchádzajúcou prognózou z decembra. V nej ADB počítala s tohtoročným rastom o 5,8 %. Ďalšie spomalenie rastu očakáva ADB v roku 2020, a to na 5,6 %.

Ako uviedol ekonóm ADB Jasujuki Sawada, najväčším rizikom pre ďalšie vyhliadky hospodárskeho rastu je jednoznačne obchodný spor medzi USA a Čínou. K ďalším faktorom, ktoré môžu negatívne ovplyvniť možnosti rastu, patria potenciálne rýchle spomalenie rastu Číny a priemyselne rozvinutých ekonomík, ako aj výkyvy na finančných trhoch, dodala ADB.



Banka v správe zároveň upozorňuje, že Ázia čelí čoraz väčším rizikám v dôsledku prírodných katastrof a musí urobiť viac na zvýšenie odolnosti voči ich vplyvu na ekonomiku. Dôsledky pre miestne komunity totiž môžu byť výrazné a môžu mať dlhé trvanie.



Podľa banky by sa rast čínskeho hospodárstva mal tento rok spomaliť na 6,3 % zo 6,6 % v minulom roku. Na budúci rok očakáva ADB ďalšie spomalenie rastu čínskej ekonomiky na 6,1 %.

Naopak, v prípade Indie počíta ADB s miernym zrýchlením rastu. Zatiaľ čo minulý rok rast dosiahol 7 %, tento rok by mohla indická ekonomika vzrásť o 7,2 % a v roku 2020 o 7,3 %.



Významný región juhovýchodnej Ázie by mal tento rok zaznamenať rast na úrovni 4,9 %. Aj to znamená zhoršenie prognózy z decembra, keď vtedy ADB očakávala tohtoročný rast ekonomiky regiónu o 5,1 %. V roku 2020 by sa tempo rastu malo mierne zrýchliť na 5 %.