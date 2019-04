Wall Street o Brexite: Banky predpovedajú, čo by mohlo nasledovať

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:44 -

V utorok premiérka Theresa Mayová zvolala stretnutie, aby sa pokúsili sformulovať ďalší plán, keďže času je čotaz menej, najbližší termín pre opustenie únie je 22. apríla. Či vláda pôjde smerom k tvrdému odchodu bez dohody, alebo sa vypíšu voľby, vypracuje mäkší Brexit alebo vôbec neopustí Európsku úniu, nie je stále jasné. CNBC sa na tento zmätočný stav pozrela očami bánk z Wall Street.



Goldman Sachs

Banka uviedla, že Brexit stál od referenda v roku 2016 asi 600 miliónov libier týždenne, pričom ekonomický rast klesá približne o 2,5 percenta. „Výsledná neistota v súvislosti s budúcimi politickými a ekonomickými vzťahmi s EÚ mala reálne náklady pre ekonomiku Veľkej Británie, čo sa prenieslo aj do iných ekonomík,“ uviedli analytici. Banka tiež vidí 15-percentnú šancu na Brexit bez dohody, čo by spôsobilo pokles libry o 17 %. Šanci, že nakoniec žiaden Brexit nebdu, banka pridelila 35 % pravdepodobnosť.



J.P. Morgan

Neschopnosť zákonodarcov doposiaľ vytvoriť jasnú cestu vpred dala Mayovej len málo priestoru, aby sa mohla potenciálne vrátiť so štvrtým návrhom na získanie dočasnej dohody. S parlamentným dohovorom, ktorý diktuje, že hlasovanie sa musí vo svojej podstate líšiť od tých predchádzajúcich, banka navrhuje, že by mohlo dôjsť k hlasovaniu proti inej možnosti. Z alternatív, ktoré prichádzajú podľa J.P Morgan do úvahy, si tento týždeň britský parlament vyberie možnosť „mäkšieho Brexitu“. Za najväčšiu pravdepodobnosť banka považuje parlamentné voľby (30 %), Mayovej dohode, alebo ďalšiemu predĺženiu odchodu dáva 20 percent. Druhé referendum alebo žiadna dohoda sú podľa banky najmenej pravdepodobné možnosti, na 15 percent.





Citi

Citi neuvádza svoje preferencie ani pravdepodobnosť akéhokoľvek výsledku Brexitu. Banka však nie je jediná, ktorá si všimla, že vládnuca Konzervatívna strana sa zdá byť tvrdšia voči Brexitu bez dohody. Okolo 200 konzervatívnych zákonodarcov sa údajne podpísalo pod list premiérke, v ktorom žiadajú „riadený“ odchod. Banka poznamenala, že voľby by len zvýšili neistotu a pravdepodobne by posilnili postavenie separatistickej Škótskej národnej strany. Ak by sa Mayová opäť pokúsila prísť s návrhom do parlamentu, Citi verí, že by opäť neuspela.

Deutsche Bank

Šanca na to, že Británia vystúpi z Európskej únie bez dohody 12. apríla, sa podľa Deutsche Bank zvýšila na jednu ku štyrom. Nemecký veriteľ v pondelok uviedol, že kvôli neistote zaujala medvedí trend na libru. Banka zvýšila svoj odhad šancí na tvrdý Brexit z 20 na 25 percent a zameriava sa na devízový kurz 90 pencí za euro. Základný scenár Deutsche Bank predpovedá 30-percentnú pravdepodobnosť, že nebude prijatý žiaden konsenzus schválený Parlamentom a vypíšu sa voľby. Vo svojej poznámke banka uviedla, že nové voľby by sa nemali vnímať pozitívne a nie len kvôli potenciálu pre ľavicovú vládu. „Podľa nášho názoru je relevantnejšia skutočnosť, že prieskum verejnej mienky naznačuje, že výsledok by mohol byť podobný výsledku v roku 2017, čo viedlo k súčasnému zablokovaniu parlamentu,“ povedal stratég Deutsche Bank Oliver Harvey.

UBS

Švajčiarsky gigant UBS využíva svoju najnovšiu Brexit analýzu, aby naznačil, že predčasné voľby vo Veľkej Británii môžu byť teraz nevyhnutnosťou. UBS si myslí, že tento scenár by mohol byť aktuálny, pretože konzervatívni zákonodarcovia hazardujú s tým, že by mohli zvýšiť svoju podpory prostredníctvom nových volieb. To by umožnilo získať Mayovej silnejší mandát, aby mohla naplniť svoju dohodu o Brexite. Analýza UBS naznačila, že voľby kvôli Brexitu by mohli viac pomôcť konzervatívcom než opozičným labouristom.