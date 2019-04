Slovensko umiestnilo na medzinárodnom trhu 11-ročné dlhopisy za miliardu

dnes 19:01 -

Slovensko si na medzinárodnom kapitálovom trhu požičalo jednu miliardu eur. Ako informuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), v utorok sa jej podarilo umiestniť na trh 11-ročnú emisiu dlhopisov splatných 9. apríla 2030 s výnosom do splatnosti 0,780 % p.a. O slovenské dlhopisy bol pritom zo strany investorov vysoký záujem, keď celkový dopyt presiahol miliardový objem emisie päťnásobne.

"Slovenská republika sa úspešne vrátila na medzinárodné kapitálové trhy v roku 2019, keď v rámci jedného dňa získala zdroje vydaním 11-ročnej emisie dlhopisov v objeme 1 mld. eur," informuje ARDAL s tým, že spoločnými vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli finančné domy Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Société Générale a VÚB banka zo skupiny Intesa Sanpaolo. "Priaznivé trhové podmienky umožnili Slovenskej republike získať zdroje v objeme 1 mld. eur splatné 9. apríla 2030 za rizikovú prirážku 21 bázických bodov nad úrokové swapy," dodáva agentúra.

Transakcie sa zúčastnilo viac ako 150 investorov. Záujem o slovenské bondy pritom podľa ARDAL-u dokumentuje aj fakt, že po otvorení kníh s úvodnou indikovanou rizikovou prirážkou na úrovni okolo 30 bázických bodov nad úrokové swapy dosiahol za jeden a pol hodiny dopyt 3 mld. eur. Následne bola upravená odporúčaná riziková prirážka na úroveň okolo 25 bázických bodov nad úrokové swapy, pričom dopyt naďalej rástol až cez úroveň 5 mld. eur. "Päťnásobný dopyt v porovnaní s objemom vydávanej emisie znamená najvyšší záujem investorov po dlhových cenných papieroch v regióne strednej a východnej Európy od júna 2018," dodáva ARDAL.

Slovenské dlhopisy z tejto emisie pritom poputujú najmä do portfólií manažérov fondov, ktorý nakúpili 51 % z objemu emisie. Ďalších 32 % smeruje do porftólií bánk, 14 % poisťovniam a 3 % ostatným investorom. Podľa krajiny najväčší podiel z emisie ide francúzskym investorom, a to 28 %. V súčte 28 % skončí v portfóliu rakúskych a nemeckých investorov, 13 % sú investori zo Slovenska, 11 % z Veľkej Británie, 5 % zo Škandinávie, 5 % z Južnej Európy a 10 % pripadlo na ostatné krajiny.