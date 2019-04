Poslanci za Sme rodina neuspeli s návrhmi týkajúcimi sa 13. dôchodku a prídavku na dieťa

dnes 17:46 -

Poslanci za hnutie Sme rodina neuspeli so svojimi návrhmi zákona o trinástom dôchodku a noviel zákonov o prídavku na dieťa a o sociálnom poistení. Národná rada SR v utorok totiž neposunula návrhy do druhého čítania. Poslanci za Sme rodina navrhovali cez zákon o trinástom dôchodku stanoviť sumu trinástej penzie diferencovane, a to v závislosti od sumy dôchodku alebo úhrnu súm dôchodkov.

Ak je dôchodok alebo suma viacerých dôchodkov nižšia ako životné minimum, poslanci navrhovali tejto skupine dôchodcov vyplatiť 13. dôchodok vo výške minimálnej mzdy. V prípade, že dôchodok a úhrn dôchodkov je vyšší ako životné minimum, navrhovali tejto skupine dôchodcov vyplatiť 13. dôchodok vypočítaný podľa stanoveného vzorca (13. dôchodok by sa rovnal sume minimálnej mzdy zníženej o koeficient 0,18 vynásobený rozdielom medzi dôchodkom a životným minimom).

V rámci návrhu noviel zákonov o prídavku na dieťa a o sociálnom poistení poslanci za hnutie Sme rodina chceli finančne podporiť mladé rodiny pri vzdelávaní ich detí. V prípade detí, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, alebo sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom na strednej škole, navrhovali zaviesť mimoriadny prídavok na každé dieťa vo výške 50 eur, ktorým by každoročne zmiernili náklady súvisiace s nástupom dieťaťa do školy.