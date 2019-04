Sme rodina neuspelo s návrhom na zavedenie 13. dôchodku

dnes 17:31 -

Opozičné hnutie Sme rodina neuspelo s dvoma návrhmi zákonov, ktorými chcelo zaviesť 13. dôchodok na Slovensku a mimoriadny prídavok na dieťa.

Návrhom zákona o 13. dôchodku chceli poslanci pomôcť dôchodcom v neľahkej finančnej situácii a stanoviť podmienky pre jeho vyplácanie. Návrh zákona vychádzal z transformácie platného zákona o poskytovaní vianočného príspevku s tým rozdielom, že poberateľ dôchodku by mal na 13. dôchodok zákonný nárok.

Jeho sumu navrhovali stanoviť v závislosti od výšky dôchodku. V prípade, ak by bol dôchodok alebo suma viacerých dôchodkov nižšia ako životné minimum, navrhovali poslanci tejto skupine dôchodcov vyplatiť 13. dôchodok vo výške minimálnej mzdy. V prípade, ak by bol dôchodok vyšší ako životné minimum, 13. dôchodok by sa rovnal sume minimálnej mzdy zníženej o koeficient 0,18 vynásobený rozdielom medzi dôchodkom a životným minimom.

Novelou zákona o prídavku na dieťa navrhovali zaviesť mimoriadny príspevok vo výške 50 eur na školáka, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku alebo sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole. Tiež chcelo hnutie ustanoviť oprávnenú osobu, ktorá by mala na mimoriadny prídavok na dieťa nárok. Stanoviť sa mal aj termín a spôsob jeho valorizácie v závislosti od koeficientu, ktorým sa upravuje suma životného minima.