Globálnej ekonomike podľa Moody’s hrozí recesia, ak USA a Čína neukončia obchodnú vojnu

Ak USA a Čína do troch mesiacov nedosiahnu dohodu o obchode, podľa hlavného ekonóma Moody’s Analytics Marka Zandiho je "vysoko pravdepodobné", že globálna ekonomika upadne do recesie. "Podnikateľská dôvera vo svete je mimoriadne krehká," povedal Zandi v utorok pre americkú televíznu stanicu CNBC. Dodal, že podľa nedávneho prieskumu Moody’s je dôvera medzi firmami najslabšia od konca finančnej krízy, ktorá bola pred desaťročím. Informoval o tom portál cnbc. com.

"Firmy sú naozaj nervózne a myslím si, že je to v dôsledku tejto obchodnej vojny. A ak sa nevyrieši v najbližších dvoch až troch mesiacoch, myslím si, že globálna recesia je vysoko pravdepodobná," konštatoval Zandi. Ak sa rokovania medzu USA a Čínou skončia bez dohody, mohlo by to ešte viac poškodiť podnikateľskú náladu a viesť firmy k obmedzeniu prijímania zamestnancov, dodal. V takom prípade by stúpla nezamestnanosť, čo by spôsobilo stratu dôvery spotrebiteľov v ekonomiku, vysvetlil.

Riziká, ktorým čelí globálna ekonomika, zvyšuje aj možnosť, že Veľká Británia vystúpi z Európskej únie bez dohody o podmienkach odchodu. "Ak nastane brexit bez dohody ... britská ekonomika a ekonomika EÚ určite budú v recesii a myslím si, že zvyšok globálneho hospodárstva nebude príliš za nimi," povedal hlavný ekonóm Moody’s Analytics.

