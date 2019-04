Vláda SR sa musí dobre pripraviť na nástup elektromobility

dnes 16:46 -

Členské krajiny Európskej únie (EÚ) musia uvažovať o nových emisných cieľoch v oblasti mobility aj z pohľadu európskych výrobcov automobilov a palív. To je hlavný odkaz konferencie "Cesta k roku 2030: Nová éra - transformácia automobilového a palivového priemyslu. Sme pripravení?", ktorá sa v utorok doobeda konala na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.

Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia Európskej komisie a Európskeho parlamentu, slovenskú vládu zastúpil štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla a s prejavom vystúpil aj šéf Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) Erik Jonnaert.

Európsky dvor audítorov v pondelok upozornil na nedostatočnú pripravenosť krajín EÚ na nástup elektromobility z hľadiska výroby batérií. Prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek v rozhovore pre TASR uviedol, že tento problém sa týka aj Slovenska. Pripomenul, že vláda SR pred dvoma týždňami schválila plán elektromobility, cieľom však je, aby tento plán "začal pracovať" a neviedli sa zbytočné hádky, či najskôr majú byť autá a potom infraštruktúra k nim alebo naopak. "Treba, aby to bežalo paralelne, a budovať infraštruktúru, aká už bude," uviedol.

Matušek upozornil, že štát nestihne postaviť všetky želané infraštruktúry na elektromobilitu a na vodík, budú chýbať potrebné financie, aj preto sa treba rozhodnúť, čo je priorita. "Niekde musíme začať. Čas na čakanie vypršal a to odznelo aj na konferencii, že musíme začať konať," vysvetlil.

Zdôraznil, že štátny tajomník envirorezortu spomenul na konferencii založenie Slovenskej aliancie pre batérie, ale otázkou podľa neho zostáva, kedy začne byť táto aliancia akčnejšia. "Mne uniká jej činnosť. Mnohí sa ma na to pýtajú, sme členom ako zväz, ale nejakú činnosť nevykonáva," opísal situáciu a upozornil, že susedné krajiny sa viac činia, keď Poliaci majú tri "baterkárne", Maďari dve továrne, Česi jednu a Slováci zatiaľ nič. "Musíme začať realizovať plány, ktoré sme dali na papier a ktoré vláda odklepla," doplnil. Podľa jeho slov sa ZAP SR rád zúčastní na každom dianí, ktoré krajinu v tejto oblasti posunie dopredu.

Generálny sekretár ZAP SR Ján Pribula upozornil, že Slovensko je teoreticky pripravené na prudkú modernizáciu automobilového sektora, zároveň však poukázal na to, že na Slovensku je veľa rôznych stratégií a každá z nich buď uviazne na tom, že sa ďalej nerozpracuje, alebo ak sa aj dostane do fázy akčného plánu, tak sa stanovené úlohy neplnia.

"Keďže cítime, že je to základ našej budúcnosti a udržateľnosti nášho priemyslu, vnímame ako veľmi dôležité, aby sa stratégia rozvoja elektromobility a politický rámec na rozvoj alternatívnych palív a pohonov ďalej rozpracovali a začali sa realizovať. Budúcnosť na nás nepočká, treba sa na ňu okamžite pripraviť," odkázal Pribula.

Podľa jeho slov je ZAP SR pripravený pomáhať jednotlivým ministerstvám pri vykonávaní konkrétnych úloh. Už aj preto, lebo to, či trh prijme nové trendy v oblasti mobility, bude veľmi závisieť od toho, ako sa k situácii postavia členské štáty EÚ.

"Priemysel bude pripravený, ale členské štáty musia zabezpečiť, aby trh nové trendy akceptoval, a to znamená podporu trhu a podporu infraštruktúry," vysvetlil.

Pribula priznal, že sú oprávnené obavy, že Slovensko ako súčasná automobilová veľmoc môže vypadnúť z mapy európskych výrobcov automobilov, ak sa nezaradí k trendom elektromobility. "My s vládou komunikujeme, otázkou je, najmä v predvolebnom období, ako zareaguje a ako pružne bude reagovať na výzvy, ktoré prichádzajú. Nemôžeme čakať rok, ani pol roka, treba konať okamžite. Tento priemysel sa tak prudko vyvíja, že Slovensko musí tiež prudko reagovať," vysvetlil situáciu.