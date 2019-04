Nový minister financií nastúpi v apríli, očakáva Peter Kažimír

dnes 15:31 -

Nový minister financií v kabinete Petra Pellegriniho by mohol byť známy ešte v apríli. Naznačil to dosluhujúci šéf rezortu financií Peter Kažimír po utorňajšom stretnutí vedenia strany Smer-SD. Hoci tvrdí, že na tomto stretnutí sa o novom ministrovi nehovorilo. „Nebola to dnes téma. Včera som sa vzdal poslaneckého mandátu a myslím si, že v apríli sa takisto udeje aj zmena na poste ministra financií,“ konštatoval Kažimír, ktorý od 1. júna nastupuje na pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska. „Musíme vyčkať. Ja som tu v pozícii toho, že čakám na signál zo straníckej centrály a samozrejme aj od premiéra, ktorý zostavuje vládu,“ uviedol.

Stranu Smer-SD, do ktorej portfólia rezort financií patrí, na nomináciu nového ministra vyzýva aj jej koaličný partner SNS. Predseda národniarov Andrej Danko sa pritom v pondelok posťažoval, že už je unavený od vlády pýtať každý týždeň zdroje napríklad na dofinancovanie rekreačných poukazov v rezorte školstva. Tiež tvrdí, že potrebuje spoznať nového ministra, pretože potrebuje partnera na diskusiu napríklad o návrhu na zníženie korporátnej dane.

Hovorca Smeru-SD Ján Mažgút však v pondelok pre agentúru SITA uviedol, že o novom ministrovi, tak ako o všetkých personálnych otázkach, rozhodne stranícke predsedníctvo. „Meno nového ministra financií oznámime, keď o ňom rozhodne predsedníctvo strany,“ tvrdí. V médiách sa však už dlhšie špekuluje, že sa rozhoduje medzi bývalým šéfom finančnej správy Františkom Imreczem a súčasným predsedom parlamentného finančného výboru Ladislavom Kamenickým.