V stredu o zmene účelu využitia kapitálových výdavkov v rezorte pôdohospodárstva

dnes 16:16 -

Vláda by mala v stredu rokovať o návrhu na vydanie súhlasu so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených ešte v roku 2017 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Rezort pôdohospodárstva navrhuje zmeniť použitie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 milión eur, pôvodne rozpočtovaných na investičnú akciu „Drevodomy“. "Nevyčerpané finančné prostriedky budú presunuté do kategórie bežné transfery na zabezpečenie podpory na udržanie prírodného a kultúrneho bohatstva," uviedlo ministerstvo.

Bežné transfery sa majú týkať kapitálových výdavkov najmä v súvislosti s chovom norika muránskeho typu, zubra hrivnatého v rámci podpory trvalo udržateľného hospodárenia v lese vo verejnom záujme. Okrem toho má ísť o obstaranie kapitálových aktív na zavedenie mikrobiologického laboratória pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v Rovinke.