Aprílový žart? Bitcoin atakuje úroveň nad 5000 dolárov

Bitcoin v utorok ráno rástol o viac ako 23 % na viac ako 5 000 USD, avšak túto úroveň si udržal len krátko. Neskôr sa zisk mierne znížil na 4730 dolárov, aj tak ale pridával 14 percent, a to je najväčší denný nárast od apríla 2018, uviedla agentúra Reuters. Trhová kapitalizácia dosiahla 85,45 miliardy dolárov, čo je štyrikrát viac ako pri Ethereu, podľa CoinMarketCap.com. "Vyzerá to, že Deň bláznov dodal komunite dobrú náladu," povedal Mati Greenspan, senior analytik trhu v eToro. „Cena sa cez noc prehupla cez 4200 dolárov, čo je kritická úroveň, v tomto momente zastavili straty spôsobené reťazovou reakciou a prudko stúpli ceny. 200-dňový kĺzavý priemer a ak sa cena udrží nad 4200 dolárov, mohlo by to byť znamenie, že sme konečne opustili medvedí trhu.“







Ostatní účastníci trhu hovoria, že rast bol vyvolaný aprílovým žartom zverejneným na stránke Finance Magnates, podľa ktorého Komisia pre cenné papiere a burzy USA schválila bitcoinový fond obchodovaný na burze. Nie je úplne jasné, čo vzostup virtuálnych mien spôsobilo, obchodníci sa len domnievajú, čo všetko môže stáť za súčasným rastom kurzov digitálnych mien. Ako poznamenala investičná firma Kenetic Capital, trh kryptomien je v porovnaní s ostatnými trhmi stále relatívne malý a tiež emocionálny. Je silne závislý na vlnách nadšenia, čo sa zrejme prihodilo aj tento raz.

Pred utorkovým nárastom to bol pre bitcoin pomerne bezvýrazný rok, pričom množstvo cenových výkyvov sa pohybovalo medzi 3400 a 4 000 USD. Tento rok bola aktivita na burze relatívne utlmená aj kvôli tomu, že investori zvažujú vyhliadky mainstreamového rozšírenie po minuloročnom prepade o 74 percent, upozornila agentúra Bloomberg.

Bitcoinoví investori zažili v roku 2017 prudký nárast cien, keď kryptománia ovládla celý svet. Bitcoin sa začal v roku 2017 predávať za menej než 1 000 USD za mincu, ale potom prišiel prudký nárast o viac ako 2 000 % na 19 511 USD. Rok na to, už to bol úplne iný príbeh, kryptomena stratila v roku 2018 až 70 %, v decembri sa dostala na úroveň 3 136 USD za token.