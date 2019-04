Očakávania európskych investorov v hodnotení slovenskej ekonomiky sa mierne zhoršili

dnes 12:01 -

Očakávania európskych investorov v hodnotení vývoja slovenskej ekonomiky sa mierne zhoršili, avšak kríza nie je na obzore. Ako ďalej na utorkovej tlačovej konferencii informoval hovorca Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Markus Halt, každý druhý podnik hodnotí súčasnú situáciu na Slovensku ako dobrú, s ďalším zlepšovaním počas roka však počíta už menej firiem. "Žiadna kríza nie je v dohľade, hoci nálada sa mierne zhoršila," doplnil konateľ komory Peter Kompalla. Podľa neho existujú určité výzvy pokiaľ ide o podnikateľské prostredie, ale z hľadiska regiónu je na tom Slovensko dobre.

Z prieskumu konjunktúry na Slovensku vyplýva, že polovica opýtaných hodnotí súčasnú situáciu na Slovensku pozitívne. Je to o 13 % menej ako rok predtým. "Ten obraz je celkom potešiteľný," skonštatoval Halt. Podľa neho odzrkadľuje úspešný rok 2018, kedy podniky mali celkom vysoký počet zákaziek. Iný obraz však nastal, keď sa respondentov pýtali na očakávania. Len každý desiaty podnik očakáva, že slovenská ekonomika na tom bude lepšie ako vlani. "Je to pomerne prekvapujúce, lebo na základe oficiálnych prognóz by mal rast slovenskej ekonomiky byť medzi tromi až štyrmi percentami," povedal Halt.

Očakávania vývoja vo vlastnej firme vychádzajú vo všeobecnosti optimisticky. Každý tretí podnik počíta s lepšími obchodmi. A tiež je podľa Halta potešiteľné, že tieto firmy hľadajú ďalších zamestnancov, pričom 31 % firiem by chcelo zvýšiť počet svojich pracovníkov. Firmy majú záujem zároveň zvyšovať investície, vyjadrilo sa tak 36 % respondentov.

Vo všeobecnosti hodnotia účastníci prieskumu Slovenskú republiku ako druhú najatraktívnejšiu investičnú lokalitu v strednej a východnej Európe. Ako aj v minulých rokoch je na prvom mieste Česká republika. Estónsko a Poľsko obsadili tretie a štvrté miesto. Podiel spoločností, ktoré by zopakovali svoju investíciu na Slovensku aj v súčasných podmienkach klesol z 80 % na 73 %. Dôvodom tohto poklesu je podľa Kompallu zvyšovanie nákladov. Spoločnosti očakávajú v oblasti mzdových nákladov nárast v tomto roku o takmer 8 %, čo je viac ako priemer z posledných rokov.

Informácie vyplývajú z aktuálneho prieskumu medzi investormi, na ktorom sa podieľali Advantage Austria Bratislava, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Holandská obchodná komora v SR, Švédska obchodná komora v SR a Slovensko-rakúska obchodná komora. Prieskum sa uskutočnil vo februári a v marci tohto roka, pričom oslovených bolo 127 firiem pôsobiacich na Slovensku, z ktorých 85 % má vlastníkov z iných európskych štátov.