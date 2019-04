Moody's: Brexit bez dohody je riziko, že Európa skončí v recesii

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:05 -

Predikcia svetového prepadu je založená na súčasnom „mimoriadne krehkom“ obchodnom sentimente, ktorý je výsledkom zdĺhavého obchodného trenia medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Začalo sa to minulý rok, USA a Čína teraz rokujú o dohode, pričom predstavitelia oboch krajín by sa mali tento týždeň stretnúť vo Washingtone. Prieskum Moody's, ukázal, že dôvera medzi firmami bola od konca finančnej krízy pred desiatimi rokmi najslabšia. „Myslím si, že je to kvôli tejto obchodnej vojne. A ak sa v najbližších troch mesiacoch nevyrieši, myslím si, že globálna recesia je veľmi pravdepodobná,“ povedal Zandi. Ak by sa obe krajiny nedohodli, mohlo by to ublížiť obchodnému sentimentu a viesť spoločnosti k zníženiu počtu zamestnancov. Rast nezamestnanosti spôsobí, že spotrebitelia stratia dôveru v ekonomiku. „Rozdiel medzi expandujúcou ekonomikou a recesiou je jednoducho vo viere. Viera, že ekonomika bude v poriadku. A ak stratíte vieru, žiadne centrálne banky to nenapravia. To je recesia,“ povedal Zandi pre CNBC.





Problém menom Brexit

Okrem rizik, ktorým čelí globálna ekonomika, sa najčastejšie s poklesom ekonomiky v únii spomína Brexit. V pondelok sa britskému parlamentu opäť nepodarilo vycúvať zo slepej uličky. Britskí zákonodarcovia po tretíkrát odmietli rozvodovú dohodu premiérky Terezy Mayovej, ale nepodarilo sa nájsť ani žiadnu alternatívu. Zandi k tomu povedal, že jeho „veľmi subjektívny“ odhad je, že dnes je asi tretinová pravdepodobnosť, nastane Brexit bez dohody. „Ak nastane Brexit bez dohody... určite bude sa britská ekonomika aj hospodárstvo EÚ prepadne do recesie, a myslím si, že zvyšok svetového hospodárstva tiež od nej nebude príliš ďaleko. Takže si myslím, že to bude skutočný problém,“ dodal.



Známky pomalšieho rastu v niekoľkých významných európskych ekonomikách už globálne ohrozujú iné krajiny, poznamenal Frederic Neumann z HSBC. Ak Brexit posunie Európu do recesie, na rozvíjajúce sa ekonomiky, najmä tie v Ázii, by to malo dva dopady. „Európa by skončila ako veľký hnací motor dopytu po exporte“. Po druhé, slabšia Európa by viedla k rally amerického dolára, pretože investori by hľadali bezpečnejšie investície. „Silnejší dolár nie je nikdy dobrý pre rozvíjajúce sa trhy,“ dodal Neumann.