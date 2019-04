Druhý deň na burze: Akcie Lyftu klesli pod emisnú cenu

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:25 -

Podľa analytikov k prepadu prispeli pretrvávajúce otázky okolo toho, kedy sa stratový Lyft stane ziskovým, ale aj prudký rast počas prvého dňa na burze. Akcie Lyftu uzavreli pondelkové obchodovanie na hodnote 69,01 dolára. Ich cena pre primárnu ponuku pritom bola stanovená na 72 dolárov a v piatok stúpli akcie až na 88,6 dolára.

Výkon akcií Lyftu je pozorne sledovaný ako indikátor toho, ako sa na burze bude dariť konkurencii Uber Technologies. Ten podľa zdrojov plánuje odštartovať primárnu ponuku akcií tento týždeň.

Maklérska firma Guggenheim Securities zaradila Lyft medzi tituly, u ktorých zverejňuje pre klientov investičné odporúčania a výskumné správy. Jej prvé hodnotenie akcií je "neutrálne". Guggenheim tiež uviedol, že cesta k ziskovosti firmy nie je dostatočne viditeľná. Lyft vlani prehĺbil stratu na 911 miliónov USD z 688 miliónov v roku 2017, hoci jeho príjmy sa zdvojnásobili na 2,16 miliardy USD. Firma bližšie neuviedla, kedy sa chce dostať do zisku.

Rýchly prepad akcií Lyftu pripomína pokles sociálnej siete Facebook v máji 2012. Facebook pri svojom debute na burze, čo bolo tiež v piatok, posilnil až o 18 percent. V pondelok však už akcie klesli a najbližších 14 mesiacov sa im nepodarilo dostať nad cenu určenú pre vstup na trh. Na rekordné minimum sa akcie Facebooku prepadli tri mesiace po primárnej ponuke, odvtedy však posilnili o viac ako 800 percent a v súčasnosti patria medzi popredné technologické firmy a tešia sa záujmu investorov.

Či sa Lyftu podarí rovnaký obrat ako Facebooku je zatiaľ pre investorov otázkou. Firma trvale stráca peniaze, čo zvyšuje pochybnosti o jej skutočnej hodnote. Niektorých investorov však ohromil rast firmy za ostatné dva roky.

Analytici uviedli, že cena akcií bola príliš vysoká, a nie je to problém širšieho trhu, ktorý v pondelok prudko vzrástol o viac ako 1 %, kým Lyft stratil takmer 12 %. Je to varovanie, že iní jednorožci budú musieť byť konzervatívnejší v stanovení ceny akcií pri IPO.

„Práve v čase, keď firmy rýchlo rastú, strácajú veľa peňazí. Nevieme kedy sa to zastaví. To znamená, že sú naozaj ťažko oceniteľné. Veľká časť obchodovania s Lyftom súvisela s tým, že je to populárna firma,“ povedala Kathleen Smithová, riaditeľka spoločnosti Renassiance Capital, ktorá spravuje ETF na základe IPO. Podľa nej trh ešte stále zisťuje, aká je hodnota firmy. „Toto je verejný trh, ktorý hovorí, že si nemyslíme, že to stojí za to, za čo boli akcie ponúkané. Bude to nejaký čas trvať, kým sa to zistí. Výsledok je pravdepodobne dobrý pre investorov, nie pre firmy. Takže IPO, ktoré nasledujú, a to najmä jednorožci, ktorí pália peniaze, budú musieť byť v IPO cenovo primeranejší, “povedala Smithová pre CNBC.



„Nikto z nás netvrdí, že celý biznis zdieľania jazdy nebude rásť. Otázkou je, či sa na tom dá zarobiť. Myslím, že je to vlastný príbeh. Vieme, že pravdepodobne bude aj naďalej rásť, je to len otázka, kedy sa objavia zárobky,“ povedal Bill Stone, hlavný investičný stratég v Avalon Advisors s tým, že trh už ocenenie firmy vyrieši sám.