Agentúra S&P nevylučuje zníženie ratingu Británie v prípade neriadeného brexitu

Neriadený odchod Veľkej Británie z Európskej únie by podľa medzinárodnej ratingovej agentúry Standard & Poor's "negatívne ovplyvnil úroveň príjmov a perspektívu ekonomického rastu, ako aj vládne financie". Agentúra S&P zároveň v pondelok upozornila, že neriadený odchod Británie z EÚ by mohol "významne obmedziť" jej prístup na kľúčové európske trhy. Agentúra uviedla, že ak sa to stane, bude očakávať "tlak smerom nadol" na ceny domov, výrazné zvýšenie dlhu krajiny a ďalšie oslabenie libry. Agentúra S&P konštatovala, že takýto scenár by mohol viesť k zníženiu ratingu dlhodobých záväzkov Británie, ktorý je v súčasnosti na stupni AA.

Britský parlament má ešte v pondelok opätovne hlasovať v úsilí získať väčšinu pre niektorú z alternatív odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Londýn má už iba 12 dní na predstavenie nového plánu pre brexit. Dolná snemovňa britského parlamentu zvažuje niekoľko možností. Najväčšiu šancu uspieť majú dva návrhy - zotrvanie v colnej únii EÚ alebo usporiadanie druhého referenda o brexite.