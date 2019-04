Za štátne veterinárne činnosti by mali súkromní veterinári dostať viac

dnes 14:31 -

Od 15. mája by mali súkromní veterinári dostať za činnosti, ktoré robia pre štát, viac. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Hodinovú sadzbu za štátne veterinárne činnosti navrhuje zvýšiť zo 6,63 eura na 15 eur.

"Výška sadzby je stanovená tak, aby poskytla súkromným veterinárnym lekárom, ktorí vykonávajú štátne veterinárne činnosti, primeranú odmenu za ich prácu," vysvetlilo ministerstvo. Pôvodná sadzba platí od roku 2008. Rezort upozorňuje, že prijatie nariadenia bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne však ovplyvní podnikateľské prostredie.