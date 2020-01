Čo pre vás znamená vyšší zárobok?

Zdroj: QZ

Foto: getty images

dnes 0:06 -

Nemysliteľné? Človek menom Clee Roy to takto robí každý rok. Vždy keď má na účte určitý objem prostriedkov, chytí svoju surfovaciu dosku a „zdekuje sa“ na zvyšok roka. Nie, nie je to žiaden miliardár. Len má jasné priority. Pohľad na život, ktorý mu dáva slobodu. Hľadá rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a vie, koľko peňazí na to potrebuje. Vypočítal si, koľko potrebuje jeho firma za rok zarobiť, aby dokázal pokryť svoje životné náklady. Koľko potrebuje mať okrem toho na investovanie. Vie, že čokoľvek nad rámec tohto príjmu ho šťastnejším neurobí. Keď túto sumu dosiahne, zbalí sa a ide surfovať. Namiesto toho, aby sa naháňal za ďalšími peniazmi, naháňa vlny na mori.





Príbeh Roya je o filozofii, o ktorej sa píše v knihe Paula Jarvisa, Firma jedného človeka. Jarvis tvrdí, že sme sa dostali do pasce tým, že naša neukojiteľná túžba po vyšších príjmoch nás môže motivovať k tomu, aby sme pracovali viac. Ale zabudli sme si položiť otázku, čo pre nás znamená ďalší extra príjem. A keď je odpoveď, „nie veľa“, tak prečo sa nevyberieme na trojmesačnú dovolenku?

Prečo sú podnikatelia natoľko posadnutí rastom?

Jarvis sa naivne nedomnieva, že rast je zlý, len varuje pred obchodným zmýšľaním, ktoré rieši problémy tým, že pribaľuje stále viac a viac. Nech už ide o peniaze, alebo úsilie, zvyčajne to ide ruka v ruke s „väčšou zložitosťou, vyššími nákladmi, viacerými povinnosťami“. Prečo si teda firmy dávajú rast na prvé miesto? Jarvis ponúka tri ekonomické vysvetlenia: infláciu (impulz na udržanie hodnoty vašich príjmov s časom), pokles (potreba nahradiť starých zákazníkov novými) a investorov (ktorí vyžadujú veľké výplaty na uspokojenie svojich požiadaviek návratnosti).



Jarvis dáva do pozornosti aj jednu nefinančnú motiváciu, ktorá sa spája s ambíciami: ego. Ľudí zaujíma, čo si iní myslia. Akú školu ste navštevovali, aké máte auto, aká veľká je firma, ktorú ste založili. To všetko a mnoho ďalšieho ovplyvňuje, ako vás vnímajú. A teda aj to, ako sami seba vnímate. Toto je z časti spôsobené evolúciou (naše potreby na prežitie nás spájajú), čiastočne kultúrou (zobrazovanie úspechu a bohatstva prostredníctvom sociálnych médií), a z časti správaním sa (heuristiky nám pomáhajú kategorizovať ľudí).



Koľko peňazí potrebujeme k tomu, aby sme boli šťastní?

V roku 2010 ekonómovia Daniel Kahneman a Angus Deaton hovoril o sume 75 000 USD ročne, čo je bod, v ktorom plat prestane mať vplyv na emocionálnu pohodu ľudí. Ukázalo sa však, že to nie je celkom odpoveď na horeuvedenú otázku. Emocionálny blahobyt nie je to isté ako šťastie, hoci samotné šťastie sa dá len ťažko zadefinovať.



V roku 2018 výskumníci Harvard Business School Michael Norton a Grant E. Donnelly zistili, že bohatstvo len „mierne“ zabezpečovalo šťastie milionárov. Ekonómovia tvrdia, že je dôležité, akej skupine otázku položíte. Ak len ťažko dokážete prežiť zo svojho príjmu, jeho zdvojnásobenie výrazne ovplyvní váš život. Ale ak ste Jeff Bezos, zdvojnásobenie príjmu nepomôže zbaviť sa problému, ktorý by sa dal vyriešiť peniazmi. V takom prípade už máte zabezpečený dostatok príjmov na pokrytie svojich základných potrieb, či už fyziologických, alebo z hľadiska bezpečnosti do budúcna.



Určenie „dostatočného“ množstva

Ambície, rodinný život, finančné zabezpečenie. Začnime základným grafom, ktorý zámerne nemá žiadne peňažné hodnoty na osiach. Koľko radosti vám prináša každé jedno euro navyše? Ktorý bod na krivke najlepšie vystihuje vašu súčasnú životnú situáciu? Ak ste v bode B a vidíte posun k bodu C, ktorý má veľký potenciál na zlepšenie vašej životnej situácie, zvyčajne pomôže pri kúpe nehnuteľnosti, schopnosti splácať dlhy, podporovať svojich rodičov alebo si šetriť na horšie časy.





V prípade, že sa chcete presunúť z bodu C do bodu D, máte už vyššie príjmy a zvyčajne sa zaujímate o získanie viac času. Zarábate pekne, ale nemáte pocit šťastia, pretože málokedy máte čas na svoju rodinu, aj počas víkendov ste neustále pracovne on-line. Teoreticky by si „časovú suverenitu“ mohli za peniaze kúpiť, ale v mnohých prípadoch ľudia s vyššími príjmami pravdepodobne trávia viac času stresovými aktivitami, ako je dochádzanie do práce, a s väčšou pravdepodobnosťou súhlasia s vyhláseniami, ako napríklad „deň by mal mať viac ako len 24-hodín.“

Pre väčšinu ľudí je v práci sila, ktorá je motiváciou dostať sa čo najďalej od bodu A. Ak ste sa niekedy dostali na dno, mali problém pokryť svoje základné potreby, budete zrejme bojovať zubami nechtami, aby ste sa v živote do podobnej situácie nedostali. A možno ste ani nič podobné nikdy zažiť nemuseli , ale aj tak máte podobnú motiváciu. Takéto zmýšľanie môže prerásť až do iracionality. V jednom prieskume 27 % oslovených žien, ktoré zarábali viac ako 200 000 dolárov ročne, vyjadrilo svoje obavy z toho, že by sa z nich mohli stať „bezdomovci“. Aj manažéri zo Silicon Valley trpia týmto symptómom. Aktivistka a filantropka Lynn Twistová vo svojej knihe Duša peňazí: Transformácia vášho vzťahu s peniazmi a životom, nám pripomína, že sme celkom dobrí vo „filozofovaní o veľkých, nezodpovedaných otázkach života“, pričom by sme sa mali viac zamerať na nepoloženú otázku, ktorej odpoveď je zakorenená v súčasnej kultúre. Na pretrvávajúcu vieru, že peniaze sú riešením väčšiny, ak nie všetkých, životných výziev. Možno až potom správne pochopíme, kedy máme peňazí dosť.