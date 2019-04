Britské hospodárstvo už stratilo takmer 2,5 % z HDP

dnes 14:01 -

Britské hospodárstvo stratilo takmer 2,5 % z hrubého domáceho produktu (HDP) v porovnaní s jeho rastovou trajektóriou pred referendom o vystúpení z Európskej únie (EÚ) v polovici roka 2016. A zaostáva za inými vyspelými ekonomikami, keďže investície v Spojenom kráľovstve pre neistotu klesli. Uviedla to vo svojom odhade v pondelok americká banka Goldman Sachs.

Ekonómovia Goldman Sachs v poznámke pre klientov skonštatovali, že politici v Londýne sa stále snažia o realizáciu výsledku referenda. Pôvodný termín brexitu 29. marca 2019 musel byť odložený, keďže britský parlament neschválil dohodu o tzv. rozvode, ktorú mu predložila premiérka Theresa Mayová a zároveň odmietol neriadený brexit bez dohody.

Neistota v súvislosti s budúcimi politickými a hospodárskymi vzťahmi s EÚ si už vybrala svoju daň od Spojeného kráľovstva a nákaza sa rozšírila aj na iné ekonomiky, napísali analytici Goldman Sachs.

Americká banka ďalej uviedla, že neistota spojená s brexitom je hlavnou hnacou silou hospodárskych strát, ktoré sú koncentrované v investíciách.

Otrasy spôsobené neistotou ovplyvnili rast investícií už bezprostredne po referende o brexite aj nedávno, keď sa zvýšila neistota spojená s odchodom krajiny z bloku, napísali ekonómovia Goldman Sachs.

Podľa ich modelu brexit od referenda stojí Britániu okolo 600 miliónov libier (699,06 milióna eur) týždenne.

V prípade odchodu bez dohody, čo je scenár, ktorému Goldman Sachs dáva 15 % šancu, by Británia zaznamenala veľké straty v produkcii a výrazne by to otriaslo dôverou trhov v ostrovnú krajinu, čo by viedlo k prudkému znehodnoteniu libry.

Európske krajiny, ktoré budú najviac vystavené dôsledkom brexitu bez dohody, môžu stratiť približne 1 % reálneho HDP.